Царский курган по праву можно таковым назвать: у него стоят каменные глыбы высотой по 2 м, а диаметр памятника — 50 м. Достопримечательности около 2500 лет и находится она в Чарышском районе между селами Сентелек и Покровка.
В Заринском районе находится Свято-Данииловский храмовый комплекс. В нем есть рукотворная система подземных ходов протяженностью 250 м. Считается, что тоннели вырыли примерно в 1903—1907 годах.
Когда-то в стенах храмовой галереи были ниши для икон и свечей, а большую алтарную комнату украшали барельефы с Богородицей и Спасителем. В начале XXI века храм стал разрушаться, большая часть помещений оказалась засыпана, но еще сохранилась небольшая часть подземных коридоров, сообщает сайт Алтайского краевого отделения Русского географического общества.
На Алтае работают два питомника сибирских хаски и один центр ездового спорта, где живут аляскинские маламуты.
Здесь могут объяснить устройство собачьей упряжки, рассказать, как ей управлять, научить запрягать собак и предложить прокатиться по поселку в нартах.
Находки в Денисовой пещере свидетельствуют о том, что человек начал расселяться на Алтае минимум 280 тыс. лет назад. Здесь нашли останки так называемого денисовского человека — вида, который раньше не знала наука.
Пещера находится в Солонешенском районе на высоте 670 м над уровнем моря. Ее площадь составляет 270 кв. м. Посещение этого археологического памятника не требует специальной спелеологической подготовки, поэтому она доступна обычному туристу.
В России существует всего несколько игорных зон. За из пределами организация азартных игр запрещена. В Алтайском крае находится единственное в Сибири казино — Altai Palace на 500 гостей, которое открыли в 2014 году.
Хоть имя известного конструктора стрелкового оружия у многих ассоциируется с Ижевском, сам Михаил Калашников родился в селе Курья Алтайского края.
Мемориальный музей в честь изобретателя находится в здании бывшей сельской школы, построенной в 1905 году: здесь учился будущий конструктор.
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