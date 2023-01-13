Христианские катакомбы

В Заринском районе находится Свято-Данииловский храмовый комплекс. В нем есть рукотворная система подземных ходов протяженностью 250 м. Считается, что тоннели вырыли примерно в 1903—1907 годах.

Когда-то в стенах храмовой галереи были ниши для икон и свечей, а большую алтарную комнату украшали барельефы с Богородицей и Спасителем. В начале XXI века храм стал разрушаться, большая часть помещений оказалась засыпана, но еще сохранилась небольшая часть подземных коридоров, сообщает сайт Алтайского краевого отделения Русского географического общества.