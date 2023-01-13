13 января
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Жизнь

Туризм туризмом, а это — классика. Шесть мест на Алтае, которые стоит посетить любопытному путешественнику

Altapress.ru рассказывает, ради каких необычных мест в Алтайском крае стоит «паковать чемоданы», чтобы не только насладиться видами природы, но и узнать что-то новое.

Денисова пещера.
Денисова пещера.
Екатерина Карзова.
Увидеть алтайский «Стоунхендж»

Царский курган по праву можно таковым назвать: у него стоят каменные глыбы высотой по 2 м, а диаметр памятника — 50 м. Достопримечательности около 2500 лет и находится она в Чарышском районе между селами Сентелек и Покровка.

Царский курган, автор П. Шульги.
Царский курган, автор П. Шульги.
bolshoy-altay.asu.ru
Христианские катакомбы

В Заринском районе находится Свято-Данииловский храмовый комплекс. В нем есть рукотворная система подземных ходов протяженностью 250 м. Считается, что тоннели вырыли примерно в 1903—1907 годах.

Когда-то в стенах храмовой галереи были ниши для икон и свечей, а большую алтарную комнату украшали барельефы с Богородицей и Спасителем. В начале XXI века храм стал разрушаться, большая часть помещений оказалась засыпана, но еще сохранилась небольшая часть подземных коридоров, сообщает сайт Алтайского краевого отделения Русского географического общества.

Свято-Данииловский подземный храмовой комплекс в Заринске.
Свято-Данииловский подземный храмовой комплекс в Заринске.
top100. rgo-altay.ru
Покататься на собачьей упряжке

На Алтае работают два питомника сибирских хаски и один центр ездового спорта, где живут аляскинские маламуты.

Здесь могут объяснить устройство собачьей упряжки, рассказать, как ей управлять, научить запрягать собак и предложить прокатиться по поселку в нартах.

Ездовые собаки.
Ездовые собаки.
vk.com/altairockssleddogs
Посетить Денисову пещеру — сибирскую колыбель человечества

Находки в Денисовой пещере свидетельствуют о том, что человек начал расселяться на Алтае минимум 280 тыс. лет назад. Здесь нашли останки так называемого денисовского человека — вида, который раньше не знала наука.

Пещера находится в Солонешенском районе на высоте 670 м над уровнем моря. Ее площадь составляет 270 кв. м. Посещение этого археологического памятника не требует специальной спелеологической подготовки, поэтому она доступна обычному туристу.

Природно-археологический памятник «Денисова пещера» в Солонешенском районе.
Природно-археологический памятник «Денисова пещера» в Солонешенском районе.
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
Сыграть в единственном в Сибири казино

В России существует всего несколько игорных зон. За из пределами организация азартных игр запрещена. В Алтайском крае находится единственное в Сибири казино — Altai Palace на 500 гостей, которое открыли в 2014 году.

Игорная зона &quot;Сибирская монета&quot;.
Игорная зона «Сибирская монета».
unsplash.com
Побывать на родине Калашникова

Хоть имя известного конструктора стрелкового оружия у многих ассоциируется с Ижевском, сам Михаил Калашников родился в селе Курья Алтайского края.

Мемориальный музей в честь изобретателя находится в здании бывшей сельской школы, построенной в 1905 году: здесь учился будущий конструктор.

Мемориальный музей М.Т. Калашникова в селе Курья.
Мемориальный музей М.Т. Калашникова в селе Курья.
vk.com/club96924321

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