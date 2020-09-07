Если решили отдохнуть в Белокурихе, то отдохните в «Белокурихе»

Турбаза « Белокуриха » находится в живописном уголке одноименного города-курорта федерального значения. И хотя она называется турбазой, уровень комфорта номеров, которые здесь предлагают, аналогичен тем, что предоставляют в хороших отелях и гостиницах. Есть тут и своя изюминка — имеются номера, где можно отдыхать со своими домашними питомцами: собаками, кошками.

Почему стоит выбрать Белокуриху

Доехать в Белокуриху сейчас не составляет особого труда. Это можно сделать и самолетом, и автобусом, и поездом (до соседнего Бийска, а далее на такси, маршруткой или рейсовым автобусом). Если же вы выбрали путешествие на автомобиле, также нет проблем. Тем более что на самой турбазе отдыхающим предлагается бесплатная парковка, а вокруг — множество интереснейших достопримечательностей!

Вас ждет необычайно красивая в любое время года природа предгорий Алтая, чистейший воздух горного леса, яркое солнце с комфортным уровнем ультрафиолетового излучения. Именно из-за этого Белокуриха и называется курортом — здесь сама местность оказывает на организм человека положительный эффект. Можно просто гулять по тропам здоровья — терренкурам, и получать пользу, какую окажет не каждая лечебная процедура.

Турбаза находится на горе, с которой открывается вид на весь курорт. Неподалеку — горнолыжная трасса.

Можно подняться по канатной дороге на священную гору Церковка, навестить памятники природы — скалы Четыре брата, Врата любви, Вековую сосну и Одинокую сосну на горе Круглая. Климат Белокурихи довольно мягкий для Сибири и лето здесь задерживается подольше, так зачем проводить время в четырех стенах?

Турбаза «Белокуриха». АО «Санаторий Рассия».

Отдыхайте в одиночку , компанией , семьей и с домашними животными

Отдыхать на турбазе «Белокуриха» можно и в гордом одиночестве, и вдвоем, и в компании с друзьями. Под каждый вид отдыха на турбазе имеются определенные номера — от одноместных до семейных «плюс» с тремя комнатами общей площадью 55 кв. м. И, разумеется, в номерах все по последним требованиям, без которых немыслимы современные гостиничные номера: беспроводной интернет, телевизоры, необходимая мебель и посуда, холодильник, полотенца, постельное белье, фен…

Турбазу отличает доступные цены на проживание. Стоимость номеров начинается с 1500 рублей в сутки. Если вы планируете отдохнуть семьей из трех человек, размещение обойдется вам от 3200 рублей в сутки. Размещение детей до четырех лет производится бесплатно.

Фишка турбазы — сюда можно приехать и с домашним питомцем. Кошка, хомячок, хорек или собака, к чему их оставлять в квартире одних на время отдыха или передавать на руки друзьям или родне для присмотра, если можно взять с собой?

Заселение производится при наличии ветеринарного паспорта с прививкой от бешенства, которая сделана сроком не менее чем за 30 дней и не более 12 месяцев до заезда на турбазу. Подробнее об этом читайте на сайте турбазы «Белокуриха». Там же размещены правила проживания с животными.

Стоимость оплаты за животного одна из самых низких на курорте — 1000 рублей за весь период проживания.

Турбаза «Белокуриха». АО «Санаторий Рассия».

Все к вашим услугам

На турбазе шесть корпусов с разными вариантами размещения. Есть и номера с отдельным персональным выходом. Все вокруг тонет в зелени и цветах.

Неподалеку от корпусов турбазы по ее территории расположены уютные беседки, где можно отдыхать на свежем воздухе. Имеются и мангальные зоны, если захочется пожарить шашлык.

Также для всех отдыхающих открыто кафе турбазы, стоимость завтрака уже входит в сумму проживания.

К услугам гостей тренажерный зал, волейбольная площадка, настольный теннис, бильярдный зал, кинозал с проектором. Есть возможность проводить небольшие семинары и брифинги в конференц-зале санатория.

Оздоровительный комплекс турбазы предложит вам услуги сауны, фитобочки, здесь же можно заказать пантовую ванну, попариться в русской бане.

Турбаза «Белокуриха» находится в городе-курорте Белокуриха Алтайского края по улице Холмистой, 2. Телефон для справок 8 800 250 1302. E-mail: tb@sanrussia.ru. Выбрать подходящий номер, посмотреть его особенности, фотографии и забронировать можно на официальном сайте турбазы www.belokurikha-tb.ru

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АО «Санаторий Рассия», ОГРН 1022200534784, Алтайский край, Белокуриха, ул. Славского, 34. Информация о стоимости действительна на момент публикации.