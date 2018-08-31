«Это отвал башки». Известного московского журналиста поразили виды Алтая, снятые дроном

«Мало успел поснимать на Алтае с дрона. Но, то что попало в объектив, — уже вызывает отвал башки». Так написал в соцсети известный столичный медиатренер и редактор отдела профильного журнала «Журналист» Всеволод Пуля.

Всеволод побывал на Алтае на прошлой неделе, когда в Барнауле проходил «Медафорум». На этом масштабном съезде журналистов Пуля выступил в роли спикера. А позже организаторы отправили тренеров на экскурсию по Алтаю. Виды серпантинной дороги на Белокуриху-2 и вызвали у москвича такую бурную реакцию:

Всеволод Пуля,

медиатренер: