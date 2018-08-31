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1 сентября
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«Это отвал башки». Известного московского журналиста поразили виды Алтая, снятые дроном

«Мало успел поснимать на Алтае с дрона. Но, то что попало в объектив, — уже вызывает отвал башки». Так написал в соцсети известный столичный медиатренер и редактор отдела профильного журнала «Журналист» Всеволод Пуля.

Всеволод Пуля на Алтае.
Всеволод Пуля на Алтае.
www.facebook.com/pulya

Всеволод побывал на Алтае на прошлой неделе, когда в Барнауле проходил «Медафорум». На этом масштабном съезде журналистов Пуля выступил в роли спикера. А позже организаторы отправили тренеров на экскурсию по Алтаю. Виды серпантинной дороги на Белокуриху-2 и вызвали у москвича такую бурную реакцию:

Всеволод Пуля,
медиатренер:

«Все настоящее» — слоган Алтайского края. И он невероятно точен: необузданная природа, искренние люди, свежайшая медовуха и воздух, которым хочется надышаться впрок.

Не нужно вешать на эту территорию ярлыки вроде «Русской Швейцарии». Алтай — место со своей историей и фишками. И я повстречал людей, которые готовы этот потенциал раскрывать.

Россия — это любовь.

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