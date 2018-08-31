«Это отвал башки». Известного московского журналиста поразили виды Алтая, снятые дроном

Всеволод побывал на Алтае на прошлой неделе, когда в Барнауле проходил «Медафорум». На этом масштабном съезде журналистов Пуля выступил в роли спикера. А позже организаторы отправили тренеров на экскурсию по Алтаю. Виды серпантинной дороги на Белокуриху-2 и вызвали у москвича такую бурную реакцию:
Всеволод Пуля,
медиатренер:
«Все настоящее» — слоган Алтайского края. И он невероятно точен: необузданная природа, искренние люди, свежайшая медовуха и воздух, которым хочется надышаться впрок.
Не нужно вешать на эту территорию ярлыки вроде «Русской Швейцарии». Алтай — место со своей историей и фишками. И я повстречал людей, которые готовы этот потенциал раскрывать.
Россия — это любовь.