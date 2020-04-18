Полосатый рейс. Барнаульский фотограф Евгений Борисов показал, кто ему позировал в Африке

В условиях самоизоляции стало невозможно посещать какие-либо художественные салоны, галереи и музеи. Но виртуальные выставки никто не запрещал. Известный барнаульский фотограф и путешественник Евгений Борисов предложил организовать презентацию своих новых работ на нашем сайте. Он рассказал Altapress.ru о том, как в декабре 2017 года отправился на юг Африки, чтобы в естественной среде поймать в кадр великолепных животных:

В гостях у Джона Варти

— Это путешествие состоялось почти два с половиной года назад, но разобрать и обработать снимки время нашлось только сейчас. С группой таких же фотографов и путешественников в течение декабря мне удалось посетить четыре южноафриканские страны — ЮАР, Ботсвану, Замбию и Зимбабве. Для меня это была уже не первая поездка в Африку. Ранее я делал снимки в Кении и Танзании. Но на этот раз я ехал в Африку с конкретной целью.

В ЮАР наша группа посещала легендарный Тигриный Каньон. Это одна из немногих точек на планете, где можно фотографировать «кошек», в первую очередь — тигров, в заповеднике. Организовал для нас эту поездку создатель заповедника, известный ученый Джон Варти. Может быть, кому-то доводилось смотреть его замечательные фильмы про хищников. Он их безумно любит, несмотря на то, что однажды тигр напал на Варти и серьезно ранил его.

Создатель Тигриного Каньона Джон Варти. Официальный сайт Джона Варти.

Примерно 17 лет назад Джон Варти начал создавать в ЮАР Тигриный каньон. По договоренности с местными властями он огородил очень большую территорию (несколько десятков километров) и создал своеобразный кошачий питомник в естественной среде. Именно в этом питомнике мы работали в течение шести дней, что позволило осуществить съемку животных в условиях, максимально приближенных к дикой природе.

Один раз было страшно

— Тигриный каньон — это горно-холмистая местность. Она ранее была, конечно же, «населена» разными африканскими животными. Но Варти привез сюда тигров, а затем завозил и парнокопытных, чтобы хищники могли охотиться.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Тигры всегда агрессивны, даже по отношению к другим «кошкам». Поэтому съемка осуществлялась из специально подготовленного автомобиля. Честно признаюсь, один раз было страшно. Мы подъехали снимать тигра, который лежал на возвышенности, а мы снимали его с нижней точки и невольно стали наблюдать, как тигр за нами начал охотиться.

Дело в том, что подъехали мы слишком близко, до тигра было метра три, а окна машины оставались открытыми. И между нами и тигром возникло… напряжение. Времени на съемку было очень мало, выходить из машины нельзя. Но в объектив попало очень недовольное, хищное выражение зверя.

Очень интересно было наблюдать за детенышами тигров. Тигрята очень пугливы и при первом шуме или приближении человека мама их прячет. На тот момент, когда мы находились в Тигрином каньоне, там было 17 тигров и 4−5 детенышей. Но зато нам удалось поснимать с близкого расстояния гепардов. Когда они сытые, то ведут себя достаточно спокойно и без агрессии. Можно было выйти из машины и погладить их.

В Тигрином Каньоне можно погладить гепарда и сфотографироваться с ним. Евгений Борисов.

Тигры и детеныши

— Теперь расскажу о снимках, которые мне очень понравились, считаю их своей профессиональной удачей.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов

Этого тигра, лежащего на камне очень хорошо было видно издалека. Это его точка, с которой он все видит и начинает охоту. Тигр выглядел расслабленным, спокойным, вглядывался вдаль. Мне эта кошка очень понравилась. Своим величием, что ли.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

На этом снимке удалось запечатлеть детенышей. Там была такая история — один тигренок не мог найти своих братьев и сестер. А они спрятались за кустом, и было интересно. наблюдать — найдет он их или нет. Легкая растерянность у тигренка присутствовала.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов

Это как раз крупный план того тигра, который готов был кинуться к нам в окошко автомобиля. Кстати, если присмотреться, то можно увидеть, что у него на морде видны царапины. Непросто жить хищнику, даже в заповеднике.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов

Следующий снимок — тигрица быстро прячет от нашей группы фотографов своих детенышей.

Кто-то кричит , кто-то воет

— Далее мы перемещаемся в национальный парк Ботсваны под названием Чобэ. Это одно из популярнейших мест среди фотографов-зоофилов. Животный мир в парке очень разнооборазный. Но притягательная сила Чобэ — большое количество слонов. Именно за ними я и ехал.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Здесь надо сказать, что Ботсвана — это страна, мягко говоря небогатая, но животных в Чобэ содержат и охраняют достаточно хорошо. Раньше я уже снимал слонов в Кении и Танзании, поэтому определенный навык у меня имелся. Отличительная особенность в том, что в дикой природе слоны ведут себя агрессивно. Даже если они увидят человека за сотню метров, то начинают его атаковать.

Видимо, это связано с тем, что слонов десятилетиями истребляли в Африке, и у животных сформировался определенный инстинкт. Бегают слоны достаточно быстро, даже фотоаппарат не успеешь расчехлить…

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Но в Чобэ слоны максимально защищены и ведут себя достаточно спокойно по отношению к человеку — для фотографа это то, что нужно.

Жили мы в палаточном городке на территории самого парка. Когда приехали, разбили большой лагерь, выкопали рядом яму, поставили душ и туалет. И уже после этого местные ребята на машинах нас возили по Чобэ.

Признаюсь, что ночевать в палатке посреди африканской саванны достаточно волнительно. Слышно, как рядом кто-то ходит, кто-то воет, кто-то кричит, кто-то сопит. В одну из палаток заполз скорпион, и было много женских криков. Но в целом все обошлось.

Слонята и их охрана

— Ночь можно было переждать, зато практически весь день мы взаимодействовали с животными. Особенно красивыми получаются снимки на рассвете и закате. А это всего час времени, и нужно было успеть правильно выбрать свет, композицию. Поймать кадр в хорошем свете с красивой историей очень сложно. Можно и за день ничего хорошего не добиться.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Мне очень хотелось пофотографировать слонят. Они очень смешные и очень активные. Но, с другой стороны, у слонов высоко развиты инстинкт самозащиты, семейная клановость какая-то. И вроде только ты видел слоненка, наводишь кадр, а взрослые слоны его уже своими величественными спинами закрыли. Семья защищает и оберегает младенца со всех сторон.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Еще мне удалось в этой поездке снять слонов на водопое, причем — с воды. Это было такое «лодочное сафари».

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

И еще один снимок, который мне кажется симпатичным, — брачные игры слонов.

Носорог-рог-рог идет!

— Хотел бы еще представить отдельные снимки, которые, что называется врезались мне в память в той поездке.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Однажды мы отправились в пешее сафари. Группу фотографов охраняли 5−6 местных рейнджеров с автоматами. И мы пошли по Чобэ в тот район, где ездить на машинах запрещено. И в этом походе мне удалось поймать в кадр носорога. Их достаточно мало осталось на нашей планете, белых носорогов, кажется, вообще больше нет. Носороги — очень злые животные. К ним не так просто подойти. Но нам удалось.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Герои этого снимка — жирафы. Я люблю фотографировать жирафов. Это гордое и слегка надменное животное. Жирафы медленные и грациозные одновременно. И их характер можно попытаться поймать в кадр. Мы ехали в машине, и вдруг из-за высокого зеленого дерева сначала показалась голова жирафа, затем долго-долго вытягивалась шея. А затем и вторая голова…

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Третий снимок — удача для фотопутешественника. Это антилопы. которых я сфотографировал из машины, с нижней точки. Кто-то из хищников их напугал, и у меня получились резко стартующие антилопы на фоне озера.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Четвертый снимок — это бегемот. Очень фотогеничный. Он выбрался на сушу покушать травки. Бегемоты обычно торчат все время в воде, причем когда ты плывешь по реке на лодке, они воспринимают это как посягательство на свою территорию. Тяжелый взгляд бегемота исподлобья говорит об этом.

Водопад Виктория. Евгений Борисов.

И в заключении — снимок водопада Виктория. Его удалось сделать в тот момент, когда мы плыли из Замбии в Зимбабве по реке Замбези. Ширина водопада составляет примерно 1800 метров. Насколько я помню, водопад включен в список объектов, являющихся мировым наследием ЮНЕСКО.

Другие путешествия Евгения Борисова можно увидеть на его авторском сайте.