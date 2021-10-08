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Туризм

Алтайский край зазывает европейских туристов через немецкую выставку

Эксперты турбизнеса в Алтайском крае работают над привлечением в регион европейских туристов, заявил Алтайтурцентр.

Флаги России и Германии.
Флаги России и Германии.
CCO.

Край представляет свой туристический потенциал на онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021 для профессионалов турбизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии.

Этот формат позволяет найти партнеров за рубежом, провести деловые встречи и наладить коммуникацию для дальнейшего сотрудничества по приему иностранных туристов в регионе.

Алтайские туроператоры уже презентовали туры по краю, лечебные программы и возможности индустрии гостеприимства.

«Главное преимущество онлайн-выставки Russian Expo Days Germany 2021 в том, что уже сейчас, в период въездных ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, наши представители туротрасли могут обсуждать варианты дальнейшего сотрудничества с зарубежными компаниями. Выставка обеспечивает прямую коммуникацию с заинтересованной аудиторией европейских туроператоров и туристических компаний», — пояснил врио директора, начальник отдела маркетинга Алтайтурцентра Сергей Попович.

Russian Expo Days — специализированные онлайн-выставки, направленные на установление бизнес-коммуникации с зарубежным b2b-рынком и увеличение въездного туристского потока в регионы России.

Мероприятие проходит на немецком языке.

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