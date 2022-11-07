Заглянуть в цех и увидеть, как делают любимое мороженое? Или самому вообразить себя великим художником и раскрасить чашку от императорского завода? То ли туристам давно стали тесны обычные музеи, то ли предприятия начали поглядывать на перспективное направление — так или иначе в России обратили внимание на промышленный туризм. Что это такое, и при каких условиях алтайские производства могут показать любопытным людям свои «внутренности» — в материале altapress.ru .

Революция или рутина

Если просто, промышленный туризм — организованное посещение предприятия, которое помогает узнать, как оно устроено. Или решить деловые задачи, если вы совершаете экскурсию по рабочей необходимости.

В стратегии развития туризма в РФ термин определили еще интереснее: «посещения и мероприятия на объекте, позволяющие понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему». А еще говорят, что в отличие от «простых» экскурсий по заводу, промышленный туризм помогает продвигать свой бренд и привлекать потенциальный персонал.

Хотя, по сути, это и есть экскурсия по производству по ранее разработанному маршруту и в сопровождении подготовленного сотрудника или экскурсовода. Только от предприятия зависит, насколько это будет безопасно и интересно.

Больше всего туристов привлекает возможность заглянуть за промышленные «кулисы» и попробовать сделать что-то самому на мастер-классе, если такой имеется. Или вообще попробовать — на дегустации. Винодельням привет.

Барнаульский молочный комбинат. Altapress.ru.

Существует онлайн-­путеводитель по экскурсиям на российские предприятия «Все на завод!». Здесь можно найти информацию об экскурсиях, которые проводят различные производства: от швейных до космических. И это практически по всей России. Производств Алтайского края в путеводителе пока нет.

Град Петра и промтуриста

Для развития промышленного туризма в стране создали целый «Всероссийский акселератор» по этому направлению. С его помощью предприятия обучают «экскурсионному искусству». А по окончании образовательного цикла заводам помогают наладить контакт с туроператорами.

Чаще всего в новостях об успехах промышленного туризма мелькает Санкт-Петербург. Более 20 городских производств уже прошли через этот акселератор. На туристическом портале Visit Petersburg появился раздел с информацией о предприятиях, которые организуют экскурсии для туристов, а также несколько самостоятельных маршрутов.

«Производства не ведут статистики по регионам проживания экскурсантов, — сообщили „СК“ в городском туристско-информационном бюро Санкт-Петербурга. — Но круг тех, кому интересен промышленный туризм, весьма широк: это не только туристы, но и делегации по обмену опытом, журналисты, блогеры, школьники, студенты профильных вузов, потенциальные партнеры. Их число может достигать 2 тыс. человек за год на одном предприятии».

Императорский фарфоровый завод. Из личного архива Екатерины Карзовой.

Корреспондент altapress.ru и сам побывал этой осенью на Императорском фарфоровом заводе. Там провели очень познавательную, но не слишком зрелищную экскурсию. Чтобы не мешать художникам, расписывающим дорогие изделия, приходилось смотреть на все из коридора, с расстояния десяти шагов. Значительно ближе показали процесс создания самой фарфоровой основы.

Также можно было заказать мастер-класс, точнее за отдельную плату попробовать самостоятельно расписать изделие завода: чашку, блюдце, фигурку и т.д. И еще посетить музей Императорского фарфорового завода, который находится в этом же здании, — но при этом с вами будут уже экскурсоводы Эрмитажа, а не специалисты с производства.

Что туристко-информационное бюро Санкт-Петербурга рекомендует посетить • Императорский фарфоровый завод. • Ювелирный завод «Русские самоцветы». • Петродворцовый часовой завод «Ракета». • Завод «Дагвино» — здесь есть самые северные коньячные погреба в Европе.

Императорский фарфоровый завод. Из личного архива Екатерины Карзовой.

Не камнерезным единым

Промышленный туризм в Алтайском крае развивается точечно. В основном он касается только двух направлений: профориентационного и партнерского.

В первом случае с производствами знакомятся студенты и школьники. Такие экскурсии организуют вместе с образовательными учреждениями или во время всероссийских акций, например, «День без турникетов». Во втором — заводы посещают сотрудники других российских или зарубежных предприятий, например, для обмена опытом.

Нередко такие экскурсии проводят Алтайский завод прецизионных изделий, «Сибэнергомаш», «Барнаултрансмаш», «Алтайвагон», Бочкаревский пивоваренный завод, «Ренессанс Косметик», Барнаульский молочный завод и другие. Они же устраивают дни открытых дверей в честь юбилеев и праздников.

Наиболее популярен у туристов Колыванский камнерезный завод в Курьинском районе — он даже входит в некоторые маршруты. Здесь могут провести экскурсии по действующему производству обычным путешественникам, которые приезжают разнообразить отдых на природе, а не только студентам и школьникам.

На Колыванском камнерезном заводе. altairegion22.ru На Колыванском камнерезном заводе. altairegion22.ru Фрагмент панно , Колыванский камнерезный завод. altairegion22.ru

Совсем рядом с заводом расположен музей истории камнерезного дела, где показывают каменные шедевры и подробно рассказывают о развитии предприятия.

Что касается Барнаула, свои музеи есть у станкостроительного завода — туда горожан часто приглашают в «Музейную ночь». Есть подобные выставочные залы и у «Сибэнергомаша», «Барнаултрансмаша» и других предприятий.

«Из-за коронавирусных ограничений немногие сейчас принимают туристов, — рассказывает менеджер туроператора „Мой мир“ Олеся Канайкина. — Раньше мы возили их даже в Новосибирск на заводы по изготовлению „Кока-колы“, мороженого, шоколада. Сейчас удается пока сотрудничать с барнаульской пекарней „Гудвилл“ и сыроварней „ТриА“ в Солоновке».

О планах на развитие туризма в интервью Forbes рассказывал владелец Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин. Экскурсии и развлечения будут касаться не только производства.

На заводе «Бочкари» открыли новый склад vk.com/bochkari_altay

Не так давно в селе Бочкари построили бассейн и SPA с банями, хамамом и зоной отдыха. Для приезжих возвели отель, задумываются об аэродроме для малой авиации. «Закупили квадроциклы, чтобы туристы наше агрохозяйство посмотрели, рысаков орловской породы», — рассказывает Смагин.

Также завод планирует возить гостей в соседнее село Дружба, где развивают экологический туризм.

Быть или не быть

В министерстве промышленности и энергетики Алтайского края видят большой потенциал для развития этого вида туризма в регионе. Есть очевидный плюс: можно если не привлечь в отрасль новых людей, то хотя бы сформировать положительный имидж о производствах.

А вот профильное «туристическое» ведомство на такое направление смотрит без особого энтузиазма. Там считают, что Алтайскому краю и так есть, что показать.

Санаторий «Россия» Дмитрий Лямзин

«Промышленный туризм получает наибольшее развитие в регионах, не имеющих природных и исторических достопримечательностей, — объясняют в алтайском управлении по развитию туризма и курортной деятельности. — Его лидеры — Урал, Удмуртия, Волгоградская и Вологодская области».

Раз Алтайский край — «регион с уникальными природно-климатическими особенностями», то в приоритете у властей и будут программы развития активного отдыха и оздоровления. Сейчас перспективу видят в экологическом, горнолыжном, автомобильном и медицинском туризме.

Но при этом совсем отмахиваться от промышленности никто не собирается.

«У нас есть предприятия с особыми историями их создания и развития. Они могли бы дополнить существующие туристические программы и привлечь новых людей», — добавили в управлении.

На молочном мини-заводе «Красногорье». Олег Богданов

И при этом подчеркнули, что такой вид туризма можно рассматривать как направление бизнеса, поэтому все его развитие зависит от предпринимателей и потенциального спроса.

Безопасность и интерес

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края считает: чтобы развивать промышленный туризм, нужно вводить комплексные экскурсионные программы для предприятий разных отраслей, требуется разработать туристический продукт (это может быть экскурсия на производстве, в музее и на историческом объекте, который когда-то был промышленным), «посыпать» трансфером и «приправить» сувенирными лавками.

Также важно уделить внимание безопасности, чтобы турист не только не покалечился, но и не помешал производству.

«Для этого предприятию необходимо в первую очередь понять, какие цели оно ставит перед собой, открывая двери для экскурсантов, — советует туристко-информационное бюро Санкт-Петербурга. — Там, где сложно водить экскурсии (опасное или стратегически важное производство), возможны специальные маршруты, учитывающие специфику».

ХIХ век. Сереброплавильный завод , закрыт в 1893 г., на его месте до 1941 г. разместится лесопильный завод. retro. moi-barnaul.ru

В региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности назвали несколько причин, по которым развивать промышленное направление непросто. Например, необходимо расширять штат, не занятый в производстве, а это дополнительные расходы. Нужны и затраты для создания безопасных для туристов условий. Никто не отменяет ограничения и запреты, которые не позволяют посторонним посещать объекты.

И даже если заводы это не пугает, то не факт, что экскурсии станут популярными. Смелость не сделает их интересными. Остается учиться подавать информацию понятно, красиво и зрелищно и быть изобретательными.