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Туризм

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя штаба экспедиции Оскара Конюхова.

Федор Конюхов.
Федор Конюхов.
konyukhov.ru

«Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — рассказал Оскар Конюхов.

По данным системы глобального прогнозирования погоды, в районе нахождения лодки Конюхова скорость ветра превышала 90 км/ч, а высота волн составляла до восьми метров. Сам он написал в штаб SMS-сообщение через спутниковый мессенджер Bysky: «Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом».

В настоящий момент шторм пошел на спад, ветер упал до 45 км/ч. До остановки на мысе Горн в Южной Америке Конюхову осталось 2,3 тыс. километров.

За два года Федор Конюхов планирует совершить одиночный кругосветный переход на лодке «Акрос» в Южном полушарии. Маршрут разбит на три этапа. За первый этап, который начался в ноябре 2018 года, Конюхов должен проплыть из Новой Зеландии до мыса Горн в Чили.

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