Финики и развалины: россияне стали летать на отдых в Сирию

Пока поток туристов небольшой — всего в неспокойном регионе побывало около 50 человек. Стоимость тура превышает 100 тыс. рублей. Отдыхающих в Сирию отправляют туроператоры «Килиманджаро» и «Миракл».

Туристы прилетают в Бейрут, откуда до Сирии добираются автомобильным транспортом. Тур длится восемь дней, во время которых россиянам предлагается посетить Дамаск, Алеппо, Хаму, Крак-де-Шевалье, Хомс, Пальмиру и Маалюли.

Правда, отдыхать там можно только организованно — самостоятельных туристов разворачивают на границе.

Туры в Сирию были и раньше, но потом из-за политической нестабильности поездки приостановили, уточняют операторы. В этом году они возобновились после паузы.

В «Килиманджаро» заявили, что всего в 2019 году Сирию посетили около 50 организованных туристов из России. В дальнейшем туроператор рассчитывает отправлять две группы в год, пишет znak.com.

Сирия , Алеппо. СС0

Визы

Для россиян не действует безвизовый режим с Сирией, они получают сирийские визы на границе при оплате сбора в $35.

Опасность

Зарубежные специалисты, которые специализируются на туристической и медицинской безопасности, составили карту наиболее опасных стран для путешествий в 2020 году. Сирия входит в их число.

Политический кризис в Сирии длится уже восемь лет. Сейчас большая часть Сирии находится под контролем правительства, но вооруженные формирования удерживают основную часть провинции Идлиб на севере страны.