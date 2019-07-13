Фотограф с обезьянкой: стало известно, на что жалуются туристы в Крыму

В Министерстве курортной деятельности Крыма рассказали о том, чем недовольны гости полуострова в этом летнем сезоне и на что они жалуются. Данные поступают на специальную «горячую линию».

Жалобы туристов в данном случае оказались абсолютно типичными для всех черноморских курортов страны. Посетители недовольны грязным состоянием набережных и пляжей, низкой культурой обслуживания в кафе и ресторанах, этикой фотографов, которые навязывают услугу «сняться с обезьянкой».

Также отдыхающих раздражают шум и строительство новых объектов в местах отдыха, отказы при бронировании мест в гостиницах.

Всего на «горячую линию» позвонили более 570 раз. Вместе с тем ее работа чрезвычайно полезна, когда туристы хотят узнать, как работают музеи, средства размещения, насколько доступны пляжи и как правильно выбрать транспорт.