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Туризм

Фотограф с обезьянкой: стало известно, на что жалуются туристы в Крыму

В Министерстве курортной деятельности Крыма рассказали о том, чем недовольны гости полуострова в этом летнем сезоне и на что они жалуются. Данные поступают на специальную «горячую линию».

Крым.
Крым.
Фото предоставлено компанией "Авиафлот"

Жалобы туристов в данном случае оказались абсолютно типичными для всех черноморских курортов страны. Посетители недовольны грязным состоянием набережных и пляжей, низкой культурой обслуживания в кафе и ресторанах, этикой фотографов, которые навязывают услугу «сняться с обезьянкой».

Также отдыхающих раздражают шум и строительство новых объектов в местах отдыха, отказы при бронировании мест в гостиницах.

Всего на «горячую линию» позвонили более 570 раз. Вместе с тем ее работа чрезвычайно полезна, когда туристы хотят узнать, как работают музеи, средства размещения, насколько доступны пляжи и как правильно выбрать транспорт.

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