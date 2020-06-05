Где летом можно отдохнуть жителям Алтая, если надоели Яровое и Белокуриха

Здоровье за деньги не купишь. Зато их наличие позволит спланировать полезное путешествие. Идеальным решением для желающих не только отдохнуть, но и поправить здоровье, укрепить иммунитет будет классический отпуск с оздоровительными процедурами. Мы отобрали для жителей Алтайского края три варианта такого отдыха. Ведь самоизоляция все равно к началу июля должна закончиться.

В виду нетипичной эпидемиологической ситуации весной 2020 года предлагаем вам обратить внимание на отечественные курорты. Прежде всего, на Крым с его природой, морем, пещерными городами и, одновременно, грязями и водолечебницами. На Приэльбрусье с его видами на горные хребты и пешими маршрутами и, одновременно, курортами Минеральных вод, Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков. И на соленое озеро Баскунчак, расположенное недалеко от Волгограда и предлагающее санаторные программы и лечение рапой.

Крым

Начать знакомство с полуостровом можно с активной насыщенной программы. Прогуляться по Долине Привидений на западном склоне Демерджи, продолжить узкими улочками Гурзуфа, подняться на Ай-Петри, составить собственное мнение о Ласточкином гнезде, выйти в море в рамках прогулки на катере в порту Севастополя и далее погрузиться в историю среди пещерных городов Чуфут-Кале и Тепе-Кермен в окрестностях Бахчисарая.

Крым. архив Группы компаний «Авиафлот»

Круговой маршрут «Симферополь-Алушта-Гурзуф-Ялта-Севастополь-Бахчисарай-Симферополь» длиной всего в 300 км можно совершить как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Достойные объекты размещения предложат города Севастополь, Ялта, Гурзуф и Бахчисарай.

Завершить отдых можно, остановившись на несколько дней в одном из санаториев города-курорта Саки, известного с XIX века лечебными грязями. К примеру, путевка в санаторий «Саки» или «Полтава», включающая проживание, питание и лечение по выбранному профилю, обойдется в среднем в 3500—5500 рублей с человека в сутки в зависимости от сезона и выбранной категории номера.

Крым. 82.mchs.gov.ru

В программах восстановления здоровья используются минеральная вода и рапа курорта, высокоминерализованная иловая сульфидная целебная грязь Сакского озера и целебные свойства здешнего климата.

Как добраться: самолетом из Барнаула или Москвы до Симферополя.

Приэльбрусье

На Эльбрус вовсе не обязательно совершать восхождение. Это направление для тех, кто предпочитает морю горные пейзажи. Путешествовать по Приэльбрусью можно самостоятельно или в составе организованной группы, ходить пешком или ездить на автомобиле или автобусе. Самые живописные точки, которые стоит включить в маршрут — ущелья Шхельда, Адыл-су, Ирик-чат, Баксанское, водопады Терскол, Девичьи косы и Чегемские. А еще мы бы порекомендовали посетить Поляна нарзанов, поляну Азау и Чегет, пещеры в скале Уллукая.

Эльбрус. 07.mchs.gov.ru

После активного знакомства с красотами региона предлагаем немного притормозить и провести несколько дней на одном из курортов города Ессентуки, известного своими лечебными источниками, продукцию которых мы ежедневно видим разлитой по бутылкам на полках магазинов, и грязями расположенного неподалеку озера Тамбукан.

Сутки проживания в санаториях «Русь» или «Источник» обойдутся примерно в 5000—6000 рублей с человека. Для лечения здесь используют минеральные воды и грязи, проводятся самые разные виды массажей, занятия по ЛФК, лечебные души, спелеотерапия.

Рододендрон кавказский. Гора Эльбрус. Кабардино-Балкарская Республика. Снимок Михаила Голубева. из набора открыток «Цветущая Россия».

Как добраться: через Москву самолетом до Минеральных вод.

Кремль и озеро Баскунчак

Несмотря на то, что озеро расположено в Астраханской области, добираться до него проще через город-герой Волгоград. Отведите пару дней на знакомство с великолепным городом и его достопримечательностями, основной из которых будет комплекс Мамаева кургана, памятник «Родина-мать» и музей-панорама «Сталинградская битва».

Астраханский Кремль. Министерство культуры Астраханской области.

Продолжить путешествие можно, отправившись с озера Баскунчак в купеческую Астрахань с ее Селенскими Исадами (рыбным рынком, открывшимся 150 лет назад), расположенным на острове Астраханским Кремлем XVI века, отлично отремонтированной городской набережной и уютными особняками на улицах Никольская и Кирова.

На самом озере можно остановиться в санатории-профилактории «Баскунчак». Здесь предлагают как отдельно услуги по размещению и питанию, так и приобретение санаторно-курортных путевок (от 2800 рублей с человека в сутки), включающих рапные, бальнеологические, сухие углекислые и вихревые ванны, пребывание в соляной пещере, грязелечение и другие процедуры.

Озеро Баскунчак. ССО.