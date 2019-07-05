3 важных правила при выборе горящего тура: как сохранить бюджет и нервы

5 июля 1841 года состоялась первая туристическая поездка в мире. Сейчас путешествиями нас не удивить, мы часто ищем новые места и «горящие туры». Как сэкономить на отдыхе — в материале altapress.ru.

Почему туры горят

Многие уверены, что в основе горящих туров лежат всего лишь билеты по очень большой скидке, но это не совсем так. Само название пришло к нам из СССР. Так начали говорить, когда работники профсоюзов внезапно отказывались от своих путевок.

Современная индустрия туризма фактически всеми способами старается реализовать приобретенный товар. Туроператоры заранее скупают билеты и бронируют гостиничные номера. Если по какой-то причине за неделю до тура от него отказались или поездку так и не смогли продать — ее выставляют с большой скидкой или даже по себестоимости. Причем сделать это могут как за неделю, так и за день.

Однако нужно учитывать еще и то, что такие туры приобретаются единовременно и без возможности возврата. Это значит, что всю сумму вы должны отдать сразу.

Как распознать горящий тур

Как правило, такие туры выставляют за несколько дней до отправления, пишет российская Ассоциация туроператоров. Поездки по ним осуществляются в основном в безвизовые страны. Так как сбор документов становится гораздо проще. В визовые для России страны, например в Италию или Францию, можно полететь только по уже имеющемуся разрешению.

Обратите внимание на сколько заранее выставляется тур. Некоторые операторы способны выдать самую обычную путевку — за горящий тур. Как правило, они берут самое дешевое предложение и привлекают к нему дополнительное внимание.

Карта. СС0

На что обратить внимание

На услуги

Поиск горящих туров лучше начать заранее. Это необходимо для того, чтобы отчетливо понимать какой путевка была до скидки. Например, она не должна отличаться пакетом услуг. Перелет, трансфер, проживание, питание, страховка и даже экскурсии. Если оператор предлагает вам неполный пакет услуг — скорее всего хочет замаскировать обычную путевку под выгодную.

Важно проверить не только наличие страховки, но и ее качество, пишет «Медуза». Важно, чтобы она покрывала необходимое в случае чего лечение.

Прежде чем покупать, уточните почему упала стоимость путевки и прочтите договор. Это позволит избежать дальнейших неприятностей.

Отзывы

На современном туристическом рынке достаточно много компаний. Для того, чтобы не быть обманутым и не испортить отдых, обратитесь к проверенной компании. Даже если в ходе поездки возникнут трудности, вы должны быть уверены, что вам помогут. Очень важно, чтобы к вам относились как обычным клиентам — вне зависимости от того по какой цене вы приобрели путевку.

Спросите знакомых, прочитайте отзывы, сравните цены. Если остались сомнения — проверьте своего туроператора по Единому федеральному реестру туроператоров, а турфирму — по реестру турагентств, сообщает Journal.tinkoff.ru.

Виза

Не забудьте уточнить какие именно документы нужны вам в поездку. Попасться на неправильном оформлении или отсутствии какой-то справки можно даже, если страна безвизовая. Если вы заранее готовитесь к поиску путевки и уже знаете какой стране отдадите предпочтение — начните сбор документов заранее.

Первое туристическое агенство

Прародителем туризма считается Томас Кук. Он стал первым, кто собрал тур, пусть и по родной Англии — между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. Это произошло 5 июля 1841 года, пишут на сайте Томаса Кука. Этот проповедник и борец с пьянством организовал поездку сразу для 570 рабочих, едва уместившихся в 9 открытых вагонах.

После первого тура дела Кука пошли в гору: он стал получать скидки на билеты и жилье, люди с разным достатком стали пользоваться его услугами. Он завоевал ни одну тысячу клиентов, а спустя 24 года — в 1865 году, открыл межконтинентальные путешествия. К тому времени он уже обзавелся собственной компанией — «Томас Кук и сын».