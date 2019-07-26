Где просмотреть самые красочные фестивали воздушных шаров

Ежегодно 26 июля в Нью Джерси (США) проходит фестиваль воздушных шаров. Праздник считают одним из лучших в Северной Америке. Зрелище завораживающие. Где еще можно увидеть подобное и даже полетать — расскажет altapress.ru.

Фестивали воздушных шаров

В Англии

В одном из английский городов, в Бристоле, каждый год запускают огромные воздушные шары. Любители полетать (и те, кто любят за этим понаблюдать) располагаются на поле Эштон Кот. Фестиваль длиться несколько дней. Самое зрелищное событие перенесли на ночное время, тогда сотни светящихся шаров поднимаются в небо.

Запуск летательных аппаратов англичане превратили в настоящее шоу: световое и музыкальное. А почетными гостями фестиваля считается команда Королевских Воздушных Сил «Red Arrows», сообщается на сайте мероприятия.

На Филиппинах

В Республике этот праздник проходит в феврале, поясняют представители фестиваля. Он подходит для тех, кто хотел бы с ног на голову перевернуть свою зиму. Море, солнце и сотни воздушных шаров в небе.

Этот фестиваль еще и соревновательный. Воздухоплаватели соревнуются в умении управлять и в ловкости. Зрители же в свою очередь голосуют за самый красивый шар.

В Швейцарии

И если зимой на Филиппинах море и песок, то в Швейцарии фестиваль проходит на фоне заснеженных горных вершин. В деревне Шато д’О каждый январь встречаются любители воздухоплавательного спорта, пишет National Geographic.

Посмотреть на фестиваль удается даже скатываясь со склона. А прокатиться на шаре могут и взрослые, и дети. Маленькие воздушные шары на коротких тросах поднимают невысоко — как раз для тех, кто не дорос до серьезных полетов.

В России

Уже больше 20 лет в Великих Луках Псковской области свой фестиваль проводят воздухоплаватели. В соревнованиях участвуют команды из Европы и стран СНГ. Мероприятие сопровождается музыкальным и танцевальным шоу.

Первый воздушный шар

Полеты были мечтой всей жизни для французов Жака-Этьенна и Жозефа-Мишеля Монгольфье. Именно братьям принадлежит идея первого воздушного шара.

Они испытывали изобретение на заднем дворе одной из парижских фабрик. Первый подъем в небо состоялся 5 июня 1783 года, пишет «Русская Газета». Диаметр летательного аппарата был чуть больше 10 метров.

Шар сшили из холста и обклеили бумагой. В топку отправлялись шерсть, бумага, дерево и мокрая солома. «Воздушный мешок» парил в воздухе 8 минут. На высоте 520 метров он успел пролететь около 3 км.

Однако первые эксперименты проводили без помощи людей. Шары поднимались пустыми. Только спустя несколько месяцев после первого полета, 19 сентября, в небо отправились овца, утка и петух.

Для человека первое путешествие состоялось 21 ноября 1783 года. На борту летательного аппарата был один из братьев Монгольфье.