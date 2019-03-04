Где провести незабываемый отпуск

В марте с новой силой хочется путешествовать и радоваться жизни, заразившись позитивом у мартовских котов. Туристическая компания «Авиафлот» предлагает заранее планировать свой летний отдых, выбрав любимое направление уже сейчас. Одним из популярных курортов остается любимая Турция по системе «ALL INCLUSIVE», где детская анимация и веселые развлечения гарантированы.

Турция «все включено» от 38 530 руб. Вылет из Барнаула 07.06 на 9 ночей

Для тех, кто хочет путешествовать по родным просторам, есть отличные предложения пакетных туров в Сочи или Крым.

Крым от 27 500 руб. Вылет из Новосибирска 04.06 на 7 ночей

Сочи от 28 200 руб. Вылет из Новосибирска 25.05 на 6 ночей

А солнечный остров Кипр подойдет на любой вкус: от молодежной Айя-Напы и до представительного Пафоса.

Кипр от 33 450 руб. Вылет из Новосибирска 15.05 на 6 ночей

Тунис от 37 000 руб. Вылет из Новосибирска 29.04 на 11 ночей

Для тех, кто не в силах ждать летнего отпуска и готов отправиться на долгожданный отдых уже «завтра», у нас так же есть прекрасные варианты! Окунитесь в восточную сказку, выбрав один из арабских эмиратов, или отправляйтесь за экзотическими приключениями на тропический остров Хайнань.

ОАЭ от 30 900 руб. Вылет из Новосибирска 4.03 на 7 дней

Бахрейн от 21 200 руб. Вылет из Москвы 4.03 на 7 дней

Хайнань от 31 000 руб. Вылет из Новосибирска 07.03 на 7 ночей

Определиться с выбором вам могут сотрудники туристической компании «Авиафлот». Они расскажут вам обо всех преимуществах выбранного города или страны, а также подберут несколько вариантов поездки исходя уже из ваших пожеланий.

Заразись позитивом мартовских котов! Источник: компания «Авиафлот»

Туристическая компания «Авиафлот» займётся организацией вашего путешествия и оставит только теплые воспоминания.

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.

*Стоимость действительная на момент публикации и указана на человека при 2-х местном размещении. Подробности уточняйте у менеджеров компании «Авиафлот».