Где самое теплое море в России, рассказал эксперт

Среди курортов Черноморского побережья самая высокая температура воды зафиксирована в Геленджике и Туапсе, на крымском полуострове сильнее всего море прогрелось в Евпатории и Ялте, рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Алуште температура воды 24 градуса в Феодосии и Анапе — 25 градусов, в Евпатории и Ялте — 26 градусов», — приводит ТАСС слова метеоролога.

В Сочи температура воды достигла отметки в 25 градусов тепла. В Туапсе и Геленджике на градус теплее.

Ранее аналитики подсчитали во сколько россиянам обойдется отдых в Крыму этим летом, пишет ura.ru. Так, согласно данным сервиса бронирования отелей Tvil, проживание в мини-отеле семье из трех-четырех человек будет стоить около 20 тыс. рублей.

Справки

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, говоря о перспективах курортного сезона, подчеркнул, что в ситуации после спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Крым оказался очень востребован, как курорт для лечения заболеваний дыхательной системы.

При этом никакие справки для въезда в Крым сегодня не нужны. Но по-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале.

Отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. На пляже масочный режим соблюдать не нужно.