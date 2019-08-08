Глава «Алтайтурцентра» назвала самые перегруженные туристические места края

Денисова пещера, солёные озера и Бийск являются самыми недооцененными достопримечательностями Алтайского края, а озеро Ая и Тавдинские пещеры — самыми перегруженными. Об этом 7 августа журналистам рассказала Татьяна Сажаева, руководитель «Алтайтурцентра».

Самые недооцененные

1. Денисова пещера

По мнению Сажаевой, прикоснуться к колыбели цивилизации нужно каждому.

Татьяна Сажаева,

глава «Алтайтурцентра»:

Почему недооцененная? Транспортная доступность неудовлетворительная. Есть еще и информационная недоступность: к сожалению, иностранцы о Денисовой пещере знают больше, чем жители нашей страны.

По мнению Сажаевой, Денисову пещеру как памятник истории все-таки нужно вносить в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас эта работа ведется, как сообщал в феврале 2019 года Александр Урбах, глава Алтайохранкультуры, завершить ее планируется к 2022 году.

На отдыхе в Завьялово. Пляж на Соленом озере. altapress.ru

2. Солёные озера Бурлинского района и Кулунды

Малиновое озеро, Бурсоль и самое большое озеро края — Кулундинское — требуют внимания не только экологов, но и тех, кто занимается туристской рекреацией, считает Сажаева. Это необходимо, чтобы размещение и отдых туристов здесь не были хаотичными, «дикими».

3. Бийск

По словам Сажаевой, пока второй по величине город края большинство туристов воспринимают как транзитный пункт.

Татьяна Сажаева,

глава «Алтайтурцентра»:

Но сверни чуть-чуть в сторону, и ты видишь купеческие дома, а если с грамотным экскурсоводом, то понимаешь, что попал в интереснейшее место.

Тавдинские пещеры. Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Самые перегруженные

Из тех объектов, что испытывают уже излишнюю нагрузку и в каком-то смысле переоценены, Сажаева назвала Тавдинские пещеры.

Татьяна Сажаева,

глава «Алтайтурцентра»:

Это в понимании москвичей уже, наверное, метро, куда ты заходишь и тебе рассказывают одно и то же. Там уже нужно предлагать нечто иное. И экскурсоводы должны быть другие, и подача. Не знаю, может быть, организовать идеальные точки для селфи. Что-то надо менять.

Объектом, который важно уже сохранять, Сажаева назвала озеро Ая. Она, однако, отдала должное собственникам находящихся рядом туробъектов, которые увели туристский поток в новый комплекс бассейнов.

У озера Ая. Altapress.ru.

Татьяна Сажаева также рассказала, что Алтайский край становится востребован у самых разных категорий туристов. Это и семьи с детьми, в том числе с очень маленькими — до года, это и блогеры, которые «охотятся» за красивыми снимками для соцсетей, это и иностранные туристы, и те, кто приезжает на «перезагрузку».