7 июня
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Туризм

Глава Ростуризма надеется на скорое открытие Турции для россиян

Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов, пишет РИА Новости.

Турция.
Турция.
СС0

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 15 апреля. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В конце мая стало известно о продлении ограничений до 21 июня.

«Большие проблемы для людей и отрасли создает ограничение авиасообщения с одним из самых популярных направлений выездного туризма — Турцией. Ключевая проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры. Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег, авиасообщение возобновится и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что долг туроператоров перед туристами с прошлого года сократился 44 миллиардов рублей до семи миллиардов.

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