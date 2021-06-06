Глава Ростуризма надеется на скорое открытие Турции для россиян

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 15 апреля. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В конце мая стало известно о продлении ограничений до 21 июня.

«Большие проблемы для людей и отрасли создает ограничение авиасообщения с одним из самых популярных направлений выездного туризма — Турцией. Ключевая проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры. Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег, авиасообщение возобновится и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.