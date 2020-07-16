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Туризм

Главная российская туристка будет искать на Алтае вход в Шамбалу

Глава Ростуризма Зарина Догузова сделала смелое заявление, что мечтает об отдыхе на Алтае и готова провести здесь свой отпуск. Правда, она не уточнила, в Алтайском крае или Республике Алтай.

Зарина Валерьевна Догузова
Зарина Валерьевна Догузова
facebook.com/zarina.doguzova

О своих отпускных планах Догузова сообщила во время пресс-конференции 15 июля.

«В августе планирую полноценно отдохнуть на Алтае. Для меня это тоже будет новый опыт. В этом году вместо поездки на море я решила, что проведу необычный отпуск — в горах с друзьями. Будем заниматься рафтингом, трекингом, активными видами спорта. Будем искать вход в Шамбалу. Я рада, что в этом году Алтай будет ближе для наших граждан, и они смогут насладиться природой и энергетикой этого региона», — рассказала журналистам глава федерального туристического ведомства.

Пресс-конференция посвящалась тому, что туроператор «Пегас Туристик» с 18 июля открывает программу полетов на Алтай (в Горно-Алтайск) на рейсах авиакомпании Nordwind из Москвы и Петербурга. По словам Догузовой, благодаря пакетным турам туроператору удалось снизить цены на отдых в регионе, который традиционно считался дорогим.

Губернатор края Виктор Томенко пообещал хорошо встретить Догузову и всех туристов, которые решили посетить Алтай этим летом. Для них будет предложено размещение в трех- и четырехзвездочных отелях, в санаториях Белокурихи, а также активные и познавательные туристические программы.

Все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе соблюдаются, подчеркнул он.

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