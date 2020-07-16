Главная российская туристка будет искать на Алтае вход в Шамбалу

О своих отпускных планах Догузова сообщила во время пресс-конференции 15 июля.
«В августе планирую полноценно отдохнуть на Алтае. Для меня это тоже будет новый опыт. В этом году вместо поездки на море я решила, что проведу необычный отпуск — в горах с друзьями. Будем заниматься рафтингом, трекингом, активными видами спорта. Будем искать вход в Шамбалу. Я рада, что в этом году Алтай будет ближе для наших граждан, и они смогут насладиться природой и энергетикой этого региона», — рассказала журналистам глава федерального туристического ведомства.
Пресс-конференция посвящалась тому, что туроператор «Пегас Туристик» с 18 июля открывает программу полетов на Алтай (в Горно-Алтайск) на рейсах авиакомпании Nordwind из Москвы и Петербурга. По словам Догузовой, благодаря пакетным турам туроператору удалось снизить цены на отдых в регионе, который традиционно считался дорогим.
Губернатор края Виктор Томенко пообещал хорошо встретить Догузову и всех туристов, которые решили посетить Алтай этим летом. Для них будет предложено размещение в трех- и четырехзвездочных отелях, в санаториях Белокурихи, а также активные и познавательные туристические программы.
Все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе соблюдаются, подчеркнул он.