Главный туристический чиновник Алтая рассказал о закрытии баз отдыха и объяснил, где можно спрятаться от коронавируса

Снижение турпотока
Все туристические объекты постепенно восстанавливают свою деятельность, при этом соблюдая необходимые требования Роспотребнадзора. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности сегодня открыты более 80% всех туристических объектов края. Из общего количества эта цифра составляет 611. В нее входят и базы отдыха, и санатории, и гостиницы.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
На выходных 4−5 июля в туристических объектах проживало более 14 тыс. человек. Это примерно 40% от общего количества мест размещения. В период будних дней численность варьируется от 10 до 11 тыс. Ограничений для приема туристов в этих объектах сейчас нет, но по-прежнему под запретом остаются зрелищные, досуговые, развлекательные и иные массовые мероприятия.
Евгений Дешевых также отмечает, что в январе и феврале 2020 года наблюдалась положительная динамика туристического потока, однако, за последние месяцы она сократилась на 60%. По его словам, регион за полгода посетили 336 тыс. туристов. В прошлом году за аналогичный период их число составило 1 млн. Иными словами, турпоток сократился втрое.
В рейтинг наиболее популярных направлений попали Алтайский район (40% отдыхающих), Белокуриха (15%), Романово (7%) и иные туристические объекты края (20%).
Все санатории открыты, среди компаний на прошедшие месяцы не выявлено ни одного банкрота. А на турбазах весеннее ограничение никак не отразилось.
Закроют ли турбазы в Алтайском крае?
Дешевых также считает, что ограничить заселение на турбазы — нелогично. По его словам, в санаториях и на базах отдыха не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. К тому же, там соблюдаются все необходимые меры, поэтому нахождение в здравницах намного безопаснее.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
Я считаю, что нелогично ограничивать заселение на турбазы. Запрет на размещение может только простимулировать нелегальную предпринимательскую деятельность, где риски заразиться намного выше. Сейчас мы сами должны отнестись более ответственно к своему здоровью.
Изменилась ли стоимость отдыха в Белокурихе?
На данный момент санатории Белокурихи активно ищут для себя баланс между привлечением отдыхающих и постепенным восстановлением в прежний режим работы. Дешевых отмечает, что к каждому клиенту существует индивидуальный подход.
В санаториях действует скидка для пенсионеров 10%. Определенные скидки предоставляются и медицинским работникам. Также руководство разрабатывает акции на различные дополнительные услуги.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
Сегодня ни одна здравница Белокурихи не закрыта, все постепенно возобновляют работу. Загрузка составляет более 30%. Мы превысили планку в 2 тыс. отдыхающих. Для сравнения, общая вместимость всех санаториев составляет 5,5 тыс. мест.
Что делается для привлечения туристов?
На фоне многих запретов Алтайский край все же продолжает привлекать внимание туристов. Это, например, онлайн-выставки, фото и видеотуры. Также готовится для распространения новая печатная продукция.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки событийный туризм пока приостановлен. Мы переносим многие фестивали на осень, но все будет зависеть от ситуации с распространением вируса.
Напомним, из-за пандемии в 2020 году пришлось отменить несколько летних туристических событий. В частности, не было праздника «Цветение маральника», которым ежегодно открывают летний сезон.