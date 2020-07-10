Главный туристический чиновник Алтая рассказал о закрытии баз отдыха и объяснил, где можно спрятаться от коронавируса

10 июля начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых провел онлайн пресс-конференцию, в которой ответил на все актуальные вопросы в сфере. Рассказываем, на сколько снизился туристический поток, повысят ли цены в санаториях Белокурихи и ждать ли закрытия турбаз в Алтайском крае.

Снижение турпотока

Все туристические объекты постепенно восстанавливают свою деятельность, при этом соблюдая необходимые требования Роспотребнадзора. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности сегодня открыты более 80% всех туристических объектов края. Из общего количества эта цифра составляет 611. В нее входят и базы отдыха, и санатории, и гостиницы.

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

На выходных 4−5 июля в туристических объектах проживало более 14 тыс. человек. Это примерно 40% от общего количества мест размещения. В период будних дней численность варьируется от 10 до 11 тыс. Ограничений для приема туристов в этих объектах сейчас нет, но по-прежнему под запретом остаются зрелищные, досуговые, развлекательные и иные массовые мероприятия.

Евгений Дешевых также отмечает, что в январе и феврале 2020 года наблюдалась положительная динамика туристического потока, однако, за последние месяцы она сократилась на 60%. По его словам, регион за полгода посетили 336 тыс. туристов. В прошлом году за аналогичный период их число составило 1 млн. Иными словами, турпоток сократился втрое.

Белокуриха-2 , Алтай. ЗАО «Курорт Белокуриха»

В рейтинг наиболее популярных направлений попали Алтайский район (40% отдыхающих), Белокуриха (15%), Романово (7%) и иные туристические объекты края (20%).

Все санатории открыты, среди компаний на прошедшие месяцы не выявлено ни одного банкрота. А на турбазах весеннее ограничение никак не отразилось.

Закроют ли турбазы в Алтайском крае?

Дешевых также считает, что ограничить заселение на турбазы — нелогично. По его словам, в санаториях и на базах отдыха не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. К тому же, там соблюдаются все необходимые меры, поэтому нахождение в здравницах намного безопаснее.

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Я считаю, что нелогично ограничивать заселение на турбазы. Запрет на размещение может только простимулировать нелегальную предпринимательскую деятельность, где риски заразиться намного выше. Сейчас мы сами должны отнестись более ответственно к своему здоровью.

Белокуриха. Из открытых источников Интернет.

Изменилась ли стоимость отдыха в Белокурихе?

На данный момент санатории Белокурихи активно ищут для себя баланс между привлечением отдыхающих и постепенным восстановлением в прежний режим работы. Дешевых отмечает, что к каждому клиенту существует индивидуальный подход.

В санаториях действует скидка для пенсионеров 10%. Определенные скидки предоставляются и медицинским работникам. Также руководство разрабатывает акции на различные дополнительные услуги.

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Сегодня ни одна здравница Белокурихи не закрыта, все постепенно возобновляют работу. Загрузка составляет более 30%. Мы превысили планку в 2 тыс. отдыхающих. Для сравнения, общая вместимость всех санаториев составляет 5,5 тыс. мест.

Что делается для привлечения туристов?

Турист. СС0

На фоне многих запретов Алтайский край все же продолжает привлекать внимание туристов. Это, например, онлайн-выставки, фото и видеотуры. Также готовится для распространения новая печатная продукция.

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки событийный туризм пока приостановлен. Мы переносим многие фестивали на осень, но все будет зависеть от ситуации с распространением вируса.

Напомним, из-за пандемии в 2020 году пришлось отменить несколько летних туристических событий. В частности, не было праздника «Цветение маральника», которым ежегодно открывают летний сезон.