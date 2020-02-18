Гонка за лидером. Барнаульский рынок выездного туризма переживает очередной скандал

В Октябрьском районном суде Барнаула 20 февраля должно пройти первое заседание по делу экс-руководителя фирмы «ТурЛидер Плюс» Дарьи Праведной, которую обвиняют в обмане клиентов на общую сумму 6 млн рублей. В Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ), комментируя ситуацию, указывают, что в сфере продаж путевок по-прежнему есть благоприятные условия для сомнительных игроков.

Создавала видимость

По сведениям прокуратуры Алтайского края, от действий фирмы «ТурЛидер Плюс» (работала под вывеской «ТурЛидер») пострадали 30 человек. Они заплатили агентству деньги за туристические продукты, но путевки так и не получили. Средняя сумма ущерба на одного клиента составила около 200 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемая <…> создавала видимость бронирования туристических продуктов, привлекая граждан выгодными условиями, в том числе низкой ценой по сравнению с другими туристическими фирмами, оказывала помощь в осуществлении займов в кредитных организациях <…>. Однако, не намереваясь выполнять обязательства, не предоставляла турпродукт и похищала денежные средства, переданные за путевки, — отмечают в прокуратуре.

Туризм на Алтае. Бирюзовая Катунь. Дмитрий Кудрявцев

И целого года мало

Агентство «ТурЛидер Плюс», зарегистрированное в Барнауле на Дарью Праведную, появилось в реестре юрлиц в январе 2018 года. Фирма с офисом на проспекте Строителей, 11 официально вела деятельность под вывеской «ТурЛидер» — одноименной федеральной сети турагентств (на сайте сети этот адрес и сейчас указан в разделе «Контакты»).

Предложения о продаже туров в страны Азии и Европы агентство доносило до потенциальных клиентов через интернет, а также с помощью ярких рекламных стикеров, расклеенных в центре Барнаула. За время работы агентство получило как положительные, так и отрицательные отзывы на специализированных интернет-форумах. Но уже в марте 2019 года началась процедура ликвидации юридического лица.

Туризм. Анна Зайкова

При этом еще в середине 2018-го у барнаульского «ТурЛидера», судя по публикациям в местных СМИ, были проблемы: клиенты фирмы заявляли, что так и не получили оплаченные туры. Некоторые предупреждали Праведную о намерении обратиться в суд и правоохранительные органы. Она в свою очередь объясняла положение дел временными сложностями и обещала полностью урегулировать проблемные ситуации.

Получить комментарий Дарьи Праведной корреспонденту altapress.ru пока не удалось. Телефон в офисе продаж молчит, на сообщение корреспондента в аккаунте социальной сети экс-руководитель фирмы «ТурЛидер Плюс» не ответила.

Туризм. Камчатка. kuhnmi ( flickr.com), CC BY 2.0 , part from origina.

Три десятка исков

Согласно судебной картотеке, денежные средства за оплаченный заграничный тур с Праведной взыскали пока единицы ее клиентов. Один из них — герой вышедшей ранее в СМИ публикации о проблемах в «ТурЛидере». В марте 2019 года он выиграл в Октябрьском районом суде гражданский иск на 250 тыс. рублей. Из материалов дела видно, что истец предъявил расписку предпринимательницы о получении от него этой суммы.

В мае того же года Железнодорожный суд вынес решение по другому иску и определил взыскать с фирмы «ТурЛидер Плюс» 610 тыс. рублей, причем из них около 510 тыс. — это неустойка и штраф.

Дарья Праведная Скрин с видео

Уголовное же дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По информации прокуратуры Алтайского края, 30 гражданам, которые сейчас имеют статус потерпевших, руководитель алтайского «ТурЛидера» ущерб не возместила. Во время следствия потерпевшие также заявили гражданские иски, они будут рассматриваться в ходе судебных заседаний по уголовному делу Дарьи Праведной.

Общая сумма ущерба определена следствием в сумме 6 млн рублей. За весь 2018 год официальная выручка фирмы «ТурЛидер Плюс» составила 168 тыс. рублей, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Бизнес. Документы. СС0

Средний по рынку

Итак, с одной стороны — ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и одним официально трудоустроенным сотрудником, с другой — 30 потерпевших и сумма ущерба, в 35 раз превышающая официальную выручку фирмы. Что это говорит о местном рынке?

«В Барнауле есть туристические агентства с несколькими офисами, а есть фирмы, работающие на дому. „ТурЛидер“ был на рынке среднестатистическим агентством, — комментирует Евгения Беспалова, директор компании „100 дорог“, руководитель рабочей группы по выездному туризму Алтайской региональной ассоциации туризма. — При этом нельзя оценивать масштаб проблемы количеством не улетевших людей. Даже два клиента, оставшиеся без отпуска и потерявшие деньги, — это репутационный удар по рынку».

Туризм. kuhnmi ( flickr.com), CC BY 2.0 , part from origina.

По словам эксперта, выход на этот рынок в целом прост: С 2007 года отменено обязательное лицензирование туристических агентств. Поэтому достаточно открыть ИП или ООО, прописав ОКВЭД 79.11 — «Деятельность туристических агентств». В АРАТ также отмечают случаи, когда агентства открывают люди, не имеющие опыта работы в турбизнесе.

Евгения Беспалова,

директор компании «100 дорог»:

Такие агентства не имеют клиентской базы и компетенций, поэтому привлекают огромными скидками, зачастую работая в минус. Им в определенный момент не хватает оборотного капитала и приходится «перекрываться» деньгами туристов, что в итоге приводит к неоплаченным турам и пострадавшим клиентам.

Туризм. Камчатка. Горы. kuhnmi ( flickr.com), CC BY 2.0 , part from origina.

Старое о главном

В Алтайской региональной ассоциации туризма напомнили основные рекомендации для клиентов агентств.

Они просты: