Горы, море или музеи: ТОП-5 мест, где отдохнуть в России этой осенью

Летняя пора уже завершилась, а с ней, как думают многие, и пора отпусков. Но наступившая осень открывает для туристов множество других красивых и невероятных мест для отдыха. В это время природа становится особенной и даже уникальной. Altapress.ru подобрал ТОП-5 любопытных туристических направлений по России осенью.

Карелия

Многие опытные туристы советуют посетить Карелию именно осенью, в сентябре. Температура воздуха в это время только немного ниже летней, а количество солнечных дней превышает количество пасмурных.

Осенних путешественников по этому краю ждет прекрасный ландшафт, украшенный разноцветными листьями, так как Карелия — это край лесов.

Карелия. mirtesen.ru

А вот любителям рыбалки даже не рекомендуют ехать сюда летом. Дело в том, что в это время вокруг водоемов очень много мошкары, которая отвлекает рыбаков от любимого занятия.

Природа Карелии настолько красива, что сюда приезжают просто, чтобы расслабиться. Насладиться прекрасными видами, прогуляться по берегам озер и по лесу, собрать там грибы и ягоды, а также отправиться на экскурсию на Кижи или Валаам.

Краснодарский край

Краснодарский край всегда был одним из самых популярных регионов России. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей с различным уголков нашей страны.

Краснодар. СС0

Край знаменит не только морем, но и горами. Большое количество путешественников здесь отдают предпочтение отдыху в осенний период для того, чтобы насладиться всеми прелестями начала гор Западного Кавказа. Невероятные эмоции можно получить от посещения уникальных пещер, которые есть практически на всех возвышенностях.

Также осень в Краснодарском крае является бархатным сезоном. Это время отлично подходит для людей, которые плохо переносят жару, но мечтают об отдыхе у моря.

Камчатка

Достопримечательности, которые будоражат сознание и придают отпуску незабываемые впечатления, следует искать на Камчатке. Полуостров всегда таил в себе природную магию. Турист любого типа найдет себе здесь занятие по душе.

Камчатка. kuhnmi ( flickr.com), CC BY 2.0 , part from origina.

Осенью на Камчатке преимущественно тепло, но уже не душно. Сезоны года в регионе смещены, поэтому сентябрь здесь считается последним месяцем лета. В золотую пору туристы с любым физическим состоянием могут, не вредя организму, отправиться в тур по Камчатке.

Еще одни плюс, в это время года на Камчатке совершенно отсутствуют комары и многие другие надоедливые насекомые. Также, например, в сентябре здесь нет дождей, туманов, слякоти. Это очень упрощает отдых активным туристам.

Золотое кольцо

В путешествие по Золотому кольцу России отправляются в любое время года, но опытные туристы утверждают, что осенний пейзаж по-особенному подчеркивает прелесть старинных городов.

Троице-Сергиева Лавра СС0

Самыми интересными городами Золотого Кольца, с точки зрения достопримечательностей, принято считать Владимир, Суздаль, Муром, Кострому, Гусь-Хрустальный.

Города Золотого кольца примечательны большим количеством музеев, храмов, памятных мест и старинной архитектурой. Прогулка по ним согреет любого туриста даже в самый холодный осенний день.

Адыгея

Удивительный край с огромным количеством достопримечательностей — это Адыгея, а лучшее время для ее посещения — сентябрь. Днем температура держится в пределах 16−18 градусов, а ночью не опускается ниже восьми.

Республика Адыгея. СС0.

Основная масса туристов приезжает сюда, чтобы посвятить несколько дней походам к самым знаменитым возвышенностям. Особой популярностью пользуется маршрут через плато Лаго-Наки на Пшехо-Су, Оштен и Фишт.

Тут проложено немало пешеходных троп, некоторые из которых стали легендарными, например, «Всесоюзный 30-й маршрут». Он пролегает через Кавказский биосферный заповедник, где произрастает большое количество деревьев и кустарников, а также водится около пяти сотен видов животных. Также интересно будет побывать в адыгейских пещерах и дольменах.