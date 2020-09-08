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Туризм

Горы, море или музеи: ТОП-5 мест, где отдохнуть в России этой осенью

Летняя пора уже завершилась, а с ней, как думают многие, и пора отпусков. Но наступившая осень открывает для туристов множество других красивых и невероятных мест для отдыха. В это время природа становится особенной и даже уникальной. Altapress.ru подобрал ТОП-5 любопытных туристических направлений по России осенью.

Турист.
Турист.
СС0

Карелия

Многие опытные туристы советуют посетить Карелию именно осенью, в сентябре. Температура воздуха в это время только немного ниже летней, а количество солнечных дней превышает количество пасмурных.

Осенних путешественников по этому краю ждет прекрасный ландшафт, украшенный разноцветными листьями, так как Карелия — это край лесов.

Карелия.
Карелия.
mirtesen.ru

А вот любителям рыбалки даже не рекомендуют ехать сюда летом. Дело в том, что в это время вокруг водоемов очень много мошкары, которая отвлекает рыбаков от любимого занятия.

Природа Карелии настолько красива, что сюда приезжают просто, чтобы расслабиться. Насладиться прекрасными видами, прогуляться по берегам озер и по лесу, собрать там грибы и ягоды, а также отправиться на экскурсию на Кижи или Валаам.

Краснодарский край

Краснодарский край всегда был одним из самых популярных регионов России. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей с различным уголков нашей страны.

Краснодар.
Краснодар.
СС0

Край знаменит не только морем, но и горами. Большое количество путешественников здесь отдают предпочтение отдыху в осенний период для того, чтобы насладиться всеми прелестями начала гор Западного Кавказа. Невероятные эмоции можно получить от посещения уникальных пещер, которые есть практически на всех возвышенностях.

Также осень в Краснодарском крае является бархатным сезоном. Это время отлично подходит для людей, которые плохо переносят жару, но мечтают об отдыхе у моря.

Камчатка

Достопримечательности, которые будоражат сознание и придают отпуску незабываемые впечатления, следует искать на Камчатке. Полуостров всегда таил в себе природную магию. Турист любого типа найдет себе здесь занятие по душе.

Камчатка.
Камчатка.
kuhnmi (flickr.com), CC BY 2.0, part from origina.

Осенью на Камчатке преимущественно тепло, но уже не душно. Сезоны года в регионе смещены, поэтому сентябрь здесь считается последним месяцем лета. В золотую пору туристы с любым физическим состоянием могут, не вредя организму, отправиться в тур по Камчатке.

Еще одни плюс, в это время года на Камчатке совершенно отсутствуют комары и многие другие надоедливые насекомые. Также, например, в сентябре здесь нет дождей, туманов, слякоти. Это очень упрощает отдых активным туристам.

Золотое кольцо

В путешествие по Золотому кольцу России отправляются в любое время года, но опытные туристы утверждают, что осенний пейзаж по-особенному подчеркивает прелесть старинных городов.

Троице-Сергиева Лавра
Троице-Сергиева Лавра
СС0

Самыми интересными городами Золотого Кольца, с точки зрения достопримечательностей, принято считать Владимир, Суздаль, Муром, Кострому, Гусь-Хрустальный.

Города Золотого кольца примечательны большим количеством музеев, храмов, памятных мест и старинной архитектурой. Прогулка по ним согреет любого туриста даже в самый холодный осенний день.

Адыгея

Удивительный край с огромным количеством достопримечательностей — это Адыгея, а лучшее время для ее посещения — сентябрь. Днем температура держится в пределах 16−18 градусов, а ночью не опускается ниже восьми.

Республика Адыгея.
Республика Адыгея.
СС0.

Основная масса туристов приезжает сюда, чтобы посвятить несколько дней походам к самым знаменитым возвышенностям. Особой популярностью пользуется маршрут через плато Лаго-Наки на Пшехо-Су, Оштен и Фишт.

Тут проложено немало пешеходных троп, некоторые из которых стали легендарными, например, «Всесоюзный 30-й маршрут». Он пролегает через Кавказский биосферный заповедник, где произрастает большое количество деревьев и кустарников, а также водится около пяти сотен видов животных. Также интересно будет побывать в адыгейских пещерах и дольменах.

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