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Туризм

Горный Алтай загрузился туристами на 100%

Туристические базы в Республике Алтай переполнились отдыхающими. Загрузка на «Манжероке» — 100%. Раньше такого не было даже в пик сезона, сообщило ОТР со ссылкой на гендиректора курорта. Только на канатке катаются по 7 тысяч человек ежедневно.

Новый пляж на Манжероке
Новый пляж на Манжероке
пресс-служба правительства Республики Алтай

По словам директора курорта «Манжерок» Владимира Щербинина, загрузка на 25−30% больше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация и на многих других базах.

«Свободных мест нет, с каждым днем людей все больше и больше приезжает», — говорит Щербинин.

Парковки забиты, найти свободную лодку, чтобы покататься, очень сложно. Большой спрос на походы по горным тропам на лошадях. На подобные развлечения туристы тратят от двух до пяти тысяч рублей в день, отмечает источник.

С начала июля Горный Алтай уже посетили рекордные 400 тысяч человек.

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