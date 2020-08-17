Горный Алтай загрузился туристами на 100%

По словам директора курорта «Манжерок» Владимира Щербинина, загрузка на 25−30% больше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация и на многих других базах.
«Свободных мест нет, с каждым днем людей все больше и больше приезжает», — говорит Щербинин.
Парковки забиты, найти свободную лодку, чтобы покататься, очень сложно. Большой спрос на походы по горным тропам на лошадях. На подобные развлечения туристы тратят от двух до пяти тысяч рублей в день, отмечает источник.
С начала июля Горный Алтай уже посетили рекордные 400 тысяч человек.