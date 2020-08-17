Горный Алтай загрузился туристами на 100%

Туристические базы в Республике Алтай переполнились отдыхающими. Загрузка на «Манжероке» — 100%. Раньше такого не было даже в пик сезона, сообщило ОТР со ссылкой на гендиректора курорта. Только на канатке катаются по 7 тысяч человек ежедневно.