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Туризм

Горный хребет на Алтае включили в топ-10 для путешественников

Катунский хребет в Республике Алтай вошел в первую десятку наиболее популярных у туристов направлений для летнего отдыха в горах, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Озеро Ак-кем у подножия Белухи.
Озеро Ак-кем у подножия Белухи.
Лидия Соколова

Уточняется, что рейтинг горных курортов России и стран СНГ составлен по результатам анализа популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности летом.

В первую десятку направлений, популярных для активного летнего отдыха в горах, также вошли Красная Поляна в Сочи, Чимбулак в Алматы в Казахстане, Крымские горы, курорт Шахдаг в Азербайджане, Домбай в Карачаево-Черкессии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области и Каракол в Киргизии.

Катунский хребет расположен в Центральном Алтае, на территории Республики Алтай. Длина составляет 150 км, высшая точка — гора Белуха (4506 м). На склонах хребта насчитывается около 386 ледников общей площадью 279 квадратных километров. Здесь же с ледника Геблера берет начало река Катунь.

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