29 июля
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Туризм

Горный мед из Иван-чая могут отведать и выкачать туристы в алтайском заказнике

Экотуризм развивается в Алтайском крае. Одно из направлений — медовое лето Чинетинского заказника.

Горный мед
Горный мед
alregn.ru

Егерьский кордон заказника — отправная точка двух экологических троп «Медвежья» и «Волчья».

Заказник находится в высокогорной местности. Экотуристам здесь готовы предложить горный мед с собственной пасеки.

Мед можно не только приобрести. При желании путешественники могут переодеться в костюм пчеловода, и под руководством опытного специалиста открыть ульи, достать из них рамки и самостоятельно выкачать мед.

Первым медоносом, который цветет в этих местах, — акация. Потом таежный дягиль, а сейчас — Иван-чай.

Горный мед
Горный мед
alregn.ru

Напомним, совсем скоро начнется Медовый спас.

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