«Горячие путевки»: сибирское агентство открыло «талиб-бизнес-туры» в Афганистан

Предпринимательница предлагает всем желающим попасть в Кабул через Стамбул. Туристу обеспечат русскоязычного гида, а за дополнительные деньги он может нанять вооруженного телохранителя.

Объявление Жданова разместила на сайте «Авито».

«Идея создать тур возникла после того, как ко мне обратился один мой постоянный клиент. У него там была встреча с партнерами по бизнесу. Я рассчитала все и проработала данный тур. Решила предложить его всем желающим. Ведь Афганистан — очень красивая и малоизвестная страна. Я сама не лезу в политику, не контактирую с террористами. Все проводится по официальным каналам», — пояснила предпринимательница журналистам.

«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны в ОАЭ.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.