Алтайские гостиницы оказались одними из самых доступных в России

Алтайский край и Республика Алтай оказались в числе регионов с самыми дешевыми гостиницами. Рейтинг на основе данных Росстата составил портал news.ru.

Лидером по низкой цене стала Республика Алтай. Там сутки проживания могут обойтись всего в 842 рубля.

В Алтайском крае — 1064 рубля. Между двумя Алтаями расположилась Рязанская область (989 рублей) и Ингушетия (1052 рубля).

Самые дорогие предложения в гостиницах Ханты-Мансийского (4,3 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкого (3,7 тысячи рублей) автономных округов, Москвы (3,2 тысячи рублей) и Камчатки (3,1 тысяча рублей).

В Алтайском крае есть как дешёвые места для остановки, так и относительно дорогие — санатории и пансионаты, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, у туристов есть выбор, и владельцы гостиниц вынуждены устанавливать конкурентоспособные цены на проживание.