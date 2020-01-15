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Туризм

Алтайские гостиницы оказались одними из самых доступных в России

Алтайский край и Республика Алтай оказались в числе регионов с самыми дешевыми гостиницами. Рейтинг на основе данных Росстата составил портал news.ru.

Гостиница. Кровать. Отель.
Гостиница. Кровать. Отель.
СС0

Лидером по низкой цене стала Республика Алтай. Там сутки проживания могут обойтись всего в 842 рубля.

В Алтайском крае — 1064 рубля. Между двумя Алтаями расположилась Рязанская область (989 рублей) и Ингушетия (1052 рубля).

Самые дорогие предложения в гостиницах Ханты-Мансийского (4,3 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкого (3,7 тысячи рублей) автономных округов, Москвы (3,2 тысячи рублей) и Камчатки (3,1 тысяча рублей).

В Алтайском крае есть как дешёвые места для остановки, так и относительно дорогие — санатории и пансионаты, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, у туристов есть выбор, и владельцы гостиниц вынуждены устанавливать конкурентоспособные цены на проживание.

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