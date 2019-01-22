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Готовься к лету зимой: продажа туров на летний сезон 2019 в компании «Авиафлот» открыта

Мы готовы предложить вам популярные направления по выгодной цене со скидкой до 50%. Уже сегодня вы можете подобрать идеальный вариант отдыха и спланировать свой отпуск заранее!

Готовься к лету зимой!
Готовься к лету зимой!
Архив компании "Авиафлот"

Почему выгодно «раннее бронирование»?

В сезон «высоких дат» во время школьных каникул, новогодних и майских праздников растет спрос на отдых и соответственно его стоимость. В это время вы редко встретите «горящие туры». Популярные отели в самый сезон будет сложно забронировать, а VIP- отели никогда не поступят в раздел «горящих» и в сезон отпусков станут значительно дороже. Поэтому, при бронировании тура по акции «раннего бронирования» практически все отели и даты свободные. Задумавшись зимой о летнем отпуске, вы можете выбрать любой отель из тех, что представлены туроператорами. Не упустите возможность стать тем счастливцем, который отдохнет с семьёй в лучшем отеле на курорте в разгар сезона, купив тур по привлекательной цене.

Акция «раннее бронирование» дарит вам время на выбор отеля и авиаперевозчика, на сборы чемодана и обдумывание культурно-развлекательной программы. У вас есть время, чтобы спланировать свое семейное путешествие и тщательно к нему подготовиться.

Предлагаем популярные направления по акции «раннее бронирование»:

Турция

Турция.
Турция.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот»
  • Вылет из Барнаула 24.04.2019 на 13 ночей (14 дней)
  • Стоимость 35 000 руб./чел.
  • Отель ASIA HOTEL 3 * (Beldibi), питание все включено

В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, питание, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается топливный сбор — 35 евро на человека.

Тунис

Тунис.
Тунис.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот»
  • Вылет из Новосибирска 09.05.2019 на 11 ночей (12 дней)
  • Стоимость 45 250 руб./чел.
  • Отель JINENE 3 *** (SOUSSE), питание все включено

В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, питание, медицинская страховка.

Крым

Крым.
Крым.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот»
  • Вылет из Новосибирска 04.06.2019 г. на 7 ночей (8 дней)
  • Стоимость 27 131 руб./чел.
  • База отдыха ПАРУС (Поповка), без питания

В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка

Кипр

Кипр.
Кипр.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот»
  • Вылет из Новосибирска19.05.2019, 6 ночей
  • Стоимость 42 134 руб./чел.
  • Отель WINDMILLS HOTEL APTS 4* (Протарас), без питания

В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка

Кипр

  • Вылет Новосибирска 06.06.2019, 6 ночей
  • Стоимость 55 427 руб./чел.
  • Отель WINDMILLS HOTEL APTS 4* (Протарас), все включено

В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка

Греция

Греция.
Греция.
Фото предоставлено компанией «Авиафлот»
  • Вылет из Новосибирска 30.09.2019, 9 ночей
  • Стоимость 43 138 руб./чел.
  • Отель Irida Hotel & Apartments 4*, без питания

В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка

Греция

  • Вылет из Новосибирска 20.09.2019, 9 ночей
  • Стоимость 46 578 руб./чел.
  • Отель Ocean Heights View Hotel 4*, все включено

В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852) 22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.

Справка

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.

*Стоимость указана при 2-х местном размещении и действительна на момент публикации.

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