Готовься к лету зимой: продажа туров на летний сезон 2019 в компании «Авиафлот» открыта

Почему выгодно «раннее бронирование»?
В сезон «высоких дат» во время школьных каникул, новогодних и майских праздников растет спрос на отдых и соответственно его стоимость. В это время вы редко встретите «горящие туры». Популярные отели в самый сезон будет сложно забронировать, а VIP- отели никогда не поступят в раздел «горящих» и в сезон отпусков станут значительно дороже. Поэтому, при бронировании тура по акции «раннего бронирования» практически все отели и даты свободные. Задумавшись зимой о летнем отпуске, вы можете выбрать любой отель из тех, что представлены туроператорами. Не упустите возможность стать тем счастливцем, который отдохнет с семьёй в лучшем отеле на курорте в разгар сезона, купив тур по привлекательной цене.
Акция «раннее бронирование» дарит вам время на выбор отеля и авиаперевозчика, на сборы чемодана и обдумывание культурно-развлекательной программы. У вас есть время, чтобы спланировать свое семейное путешествие и тщательно к нему подготовиться.
Предлагаем популярные направления по акции «раннее бронирование»:
Турция
- Вылет из Барнаула
24.04.2019на 13 ночей (14 дней)
- Стоимость 35 000 руб./чел.
- Отель ASIA HOTEL 3 * (Beldibi), питание все включено
В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, питание, медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается топливный сбор — 35 евро на человека.
Тунис
- Вылет из Новосибирска
09.05.2019на 11 ночей (12 дней)
- Стоимость 45 250 руб./чел.
- Отель JINENE 3 *** (SOUSSE), питание все включено
В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, питание, медицинская страховка.
Крым
- Вылет из Новосибирска
04.06.2019 г.на 7 ночей (8 дней)
- Стоимость 27 131 руб./чел.
- База отдыха ПАРУС (Поповка), без питания
В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка
Кипр
- Вылет из Новосибирска19.05.2019, 6 ночей
- Стоимость 42 134 руб./чел.
- Отель WINDMILLS HOTEL APTS 4* (Протарас), без питания
В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка
Кипр
- Вылет Новосибирска 06.06.2019, 6 ночей
- Стоимость 55 427 руб./чел.
- Отель WINDMILLS HOTEL APTS 4* (Протарас), все включено
В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка
Греция
- Вылет из Новосибирска 30.09.2019, 9 ночей
- Стоимость 43 138 руб./чел.
- Отель Irida Hotel & Apartments 4*, без питания
В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка
Греция
- Вылет из Новосибирска 20.09.2019, 9 ночей
- Стоимость 46 578 руб./чел.
- Отель Ocean Heights View Hotel 4*, все включено
В стоимость включено: перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852) 22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.
Справка
Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.
*Стоимость указана при 2-х местном размещении и действительна на момент публикации.