В России резко выросла стоимость авиабилетов в Турцию

После известия об открытии границ с Турцией и возобновлении с 1 августа авиасоообщения с этой страной, туристическая Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян. При этом цены на билеты резко возросли, сообщают Известия .

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возобновлении международного авиасообщения. В итоге через два дня направление Москва — Анталья с 19 позиции по популярности взлетело на первую.

Сейчас доля купленных поездок по этому направлению от всех проданных билетов за рубеж составляет 12%. При этом в пять раз выросло количество бронирований в Турцию.

По сравнению с прошлым годом средний чек на перелет из Москвы в Анталью вырос на 42%, а в Стамбул — на 30%.

Средняя стоимость билета на самолет из Санкт-Петербурга в Анталью увеличилась на 61%, а в Стамбул же, наоборот, снизилась на 13%.

Одновременно с этим цена билетов на популярные курорты России, по сравнению с 2019 годом, снизились. Например, по направлению Москва — Симферополь она уменьшилась на 15%, из столицы в Сочи — на 19%. Отмечается также, что билеты в Анапу стоят дешевле на 21%.

Как сообщают Известия, сегодня зафиксировано падение спроса на полеты внутри страны. Так, после новости о возобновлении авиасообщения с Турцией спрос на билеты в Сочи, Калиниград и Симферополь снизился на 10%.