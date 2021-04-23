Гребля, недостроенное казино и китайцы. Каким будет туристический сезон в 2021 году

На 42% снизилось количество размещенных туристов (по сравнению с 2019 годом).
1 млрд рублей край потерял из-за снижения объема оказанных туруслуг на 25%.
— Восстановление во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Большинство экспертов говорят о медленном процессе — от двух до четырех лет.
Но если предварительно сравнить I квартал 2020 и 2021 года, то объем предоставленных услуг увеличился на 10%. Надежда на быстрое восстановление есть.
По туристическому потоку доковидных показателей в этом году пока достигнуть не получится.
12,5 млн рублей — краевая поддержка туристической отрасли в 2021 году.
11 млн рублей — поддержка туристической отрасли в 2020 году.
Все это — гранты и субсидии, в том числе на возмещение затрат на приобретение оборудования, классификацию, модернизацию, реконструкцию.
— Продолжим поддерживать и инвестиционные площадки в «Белокурихе горной» и спортивно-туристском кластере «Тягун». В этом году на них из федерального и краевого бюджетов выделят более 500 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра была в разы меньше — 140 млн.
1 млн рублей выделят на поддержку сельского туризма.
— Цены меняются в пределах уровня инфляции. На сегодняшний день могу сказать, что с закрытием Танзании, Турции роста цен в средствах размещения на территории края нет. Необоснованно цены не повышались.
— Турпоток в Алтайский край во время первого этапа программы в июле — сентябре увеличился на 13%. Рост сохранился и в новогодние праздники. Заметно увеличилась доля туристов из центральных регионов России. Поэтому можно говорить об эффективности программы кешбэка.
Ростуризм сейчас прорабатывает вариант четвертого этапа программы. Скорее всего, он пройдет осенью.
— У нас готовы 3,5 тыс. мест размещения. Этого вполне достаточно, по мнению организаторов. Уже в пяти гостиницах в центре Барнаула забронированы номера для иностранных спортсменов, для наших же заняты загородные резиденции.
Туроператоры готовят экскурсионные программы. На сайтах Кубка мира и информационного центра уже есть спецпредложения по турам и экскурсиям. В дни соревнований в городе будут работать площадки, где гостей станут знакомить с Барнаулом, его историей и гастрономией.
— В аэропорту Барнаула уже есть шесть субсидированных направлений: Омск, Томск, Красноярск, Казань, Екатеринбург. Вместе с Ростуризмом и краевым минтрансом мы прорабатываем дополнительные направления — Санкт-Петербург, Тюмень и Иркутск.
— Китайское направление для нас одно из самых эффективных. Пять туроператоров края могут работать в рамках международного соглашения между Россией и Китаем на безвизовые групповые поездки. До пандемии поток туристов из Китая составлял более 2 тыс. человек.
По данным исследования, которое мы проводили с Profy Travel, китайский рынок может стать для нас целевым в ближайшие 3−5 лет. Туристов из этой страны интересует шопинг, городские достопримечательности, природа, горный туризм.
Мы примем участие в программе ускоренного выхода регионального турпродукта на китайский рынок, поработаем в акселераторе China Friendly и будем активно привлекать китайских туристов.
— Мы поучаствуем в проекте «Моя Россия», в рамках которого сможем предлагать туристические программы для детей и молодежи не только Алтайского края, но и других регионов страны.
Сейчас работает проект «Живые уроки». В его рамках разработано более 200 маршрутов по любым тематикам и дисциплинам, в том числе и тех, что проходят в образовательных учреждениях. Маршруты можно найти на сайте «Детский туризм на Алтае».
Кроме этого, туроператоры предлагают авторские туры — экскурсии по Барнаулу, краю, другим регионам. Мы со своей стороны планируем этих операторов субсидировать.
Компания «Золотая ласточка 8» в прошлом году приступила к строительству развлекательного комплекса с казино в «Сибирской монете». Инвестор выполнил на площадке все подготовительные работы и получил разрешение на строительство слот-зала. Осенью и зимой стройку приостанавливали из-за пандемии коронавируса. После зимнего перерыва компания должна актуализировать график финансирования и строительства.
Изначальный срок завершения строительства был обозначен — 2024 год, ориентируемся пока на это.
А Altai Palace думает о проекте по увеличению номерного фонда на соседних участках.
— Сейчас на объекте работают над устранением замечаний, готовят комплект исполнительно-технической документации, которая с 2012 года «постарела». Ее приведут в соответствие с действующим законодательством.
Как только растает снег и позволит погода, начнутся земляные работы по определению технического состояния газопровода. Контракт со специализированной организацией уже заключен. После всего этого, примерно в июле, уже можно будет говорить о датах пуска газа на объект.