Гребля, недостроенное казино и китайцы. Каким будет туристический сезон в 2021 году

На 42% снизилось количество размещенных туристов (по сравнению с 2019 годом).

1 млрд рублей край потерял из-за снижения объема оказанных туруслуг на 25%.

— Восстановление во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Большинство экспертов говорят о медленном процессе — от двух до четырех лет.

Но если предварительно сравнить I квартал 2020 и 2021 года, то объем предоставленных услуг увеличился на 10%. Надежда на быстрое восстановление есть.

По туристическому потоку доковидных показателей в этом году пока достигнуть не получится.