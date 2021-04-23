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Туризм

Гребля, недостроенное казино и китайцы. Каким будет туристический сезон в 2021 году

Как изменятся цены, что построят в «Сибирской монете», когда газифицируют «Горную страну»? На эти и другие вопросы журналистов сегодня ответил Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края.

Турист. Отпуск.
Турист. Отпуск.
unsplash.com
Как быстро восстановится отрасль

На 42% снизилось количество размещенных туристов (по сравнению с 2019 годом).

1 млрд рублей край потерял из-за снижения объема оказанных туруслуг на 25%.

— Восстановление во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Большинство экспертов говорят о медленном процессе — от двух до четырех лет.

Но если предварительно сравнить I квартал 2020 и 2021 года, то объем предоставленных услуг увеличился на 10%. Надежда на быстрое восстановление есть.

По туристическому потоку доковидных показателей в этом году пока достигнуть не получится.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.
Как поддержат бизнес

12,5 млн рублей — краевая поддержка туристической отрасли в 2021 году.

11 млн рублей — поддержка туристической отрасли в 2020 году.

Все это — гранты и субсидии, в том числе на возмещение затрат на приобретение оборудования, классификацию, модернизацию, реконструкцию.

Экскурсия в горнолыжный гластер &quot;Белокуриха-2 Горная&quot;.
Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная».
Дарья Зыкова, ИД «Алтапресс»

— Продолжим поддерживать и инвестиционные площадки в «Белокурихе горной» и спортивно-туристском кластере «Тягун». В этом году на них из федерального и краевого бюджетов выделят более 500 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра была в разы меньше — 140 млн.

1 млн рублей выделят на поддержку сельского туризма.

Как изменятся цены

— Цены меняются в пределах уровня инфляции. На сегодняшний день могу сказать, что с закрытием Танзании, Турции роста цен в средствах размещения на территории края нет. Необоснованно цены не повышались.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0
Помогла ли программа кешбэка

— Турпоток в Алтайский край во время первого этапа программы в июле — сентябре увеличился на 13%. Рост сохранился и в новогодние праздники. Заметно увеличилась доля туристов из центральных регионов России. Поэтому можно говорить об эффективности программы кешбэка.

Ростуризм сейчас прорабатывает вариант четвертого этапа программы. Скорее всего, он пройдет осенью.

Гостиница &quot;Барнаул&quot;.
Гостиница «Барнаул».
Дмитрий Кудрявцев
Где будут жить и как развлекаться зрители Кубка мира по гребле

— У нас готовы 3,5 тыс. мест размещения. Этого вполне достаточно, по мнению организаторов. Уже в пяти гостиницах в центре Барнаула забронированы номера для иностранных спортсменов, для наших же заняты загородные резиденции.

Туроператоры готовят экскурсионные программы. На сайтах Кубка мира и информационного центра уже есть спецпредложения по турам и экскурсиям. В дни соревнований в городе будут работать площадки, где гостей станут знакомить с Барнаулом, его историей и гастрономией.

Барнаульский гребной канал.
Барнаульский гребной канал.
Altapress.ru.
Появятся ли новые субсидированные авиаперелеты

— В аэропорту Барнаула уже есть шесть субсидированных направлений: Омск, Томск, Красноярск, Казань, Екатеринбург. Вместе с Ростуризмом и краевым минтрансом мы прорабатываем дополнительные направления — Санкт-Петербург, Тюмень и Иркутск.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0
Как будем привлекать китайских туристов

— Китайское направление для нас одно из самых эффективных. Пять туроператоров края могут работать в рамках международного соглашения между Россией и Китаем на безвизовые групповые поездки. До пандемии поток туристов из Китая составлял более 2 тыс. человек.

По данным исследования, которое мы проводили с Profy Travel, китайский рынок может стать для нас целевым в ближайшие 3−5 лет. Туристов из этой страны интересует шопинг, городские достопримечательности, природа, горный туризм.

Мы примем участие в программе ускоренного выхода регионального турпродукта на китайский рынок, поработаем в акселераторе China Friendly и будем активно привлекать китайских туристов.

Китай.
Китай.
@chinadailynews
Как будет развиваться детский туризм

— Мы поучаствуем в проекте «Моя Россия», в рамках которого сможем предлагать туристические программы для детей и молодежи не только Алтайского края, но и других регионов страны.

Сейчас работает проект «Живые уроки». В его рамках разработано более 200 маршрутов по любым тематикам и дисциплинам, в том числе и тех, что проходят в образовательных учреждениях. Маршруты можно найти на сайте «Детский туризм на Алтае».

Кроме этого, туроператоры предлагают авторские туры — экскурсии по Барнаулу, краю, другим регионам. Мы со своей стороны планируем этих операторов субсидировать.

Летний отдых детей.
Летний отдых детей.
архив ОАО «Алтай-Кокс»
Что нового в игорной зоне

Компания «Золотая ласточка 8» в прошлом году приступила к строительству развлекательного комплекса с казино в «Сибирской монете». Инвестор выполнил на площадке все подготовительные работы и получил разрешение на строительство слот-зала. Осенью и зимой стройку приостанавливали из-за пандемии коронавируса. После зимнего перерыва компания должна актуализировать график финансирования и строительства.

Изначальный срок завершения строительства был обозначен — 2024 год, ориентируемся пока на это.

А Altai Palace думает о проекте по увеличению номерного фонда на соседних участках.

Казино Altai Palace в игорной зоне &quot;Сибирская монета&quot;.
Казино Altai Palace в игорной зоне «Сибирская монета».
Анна Зайкова, altapress.ru
Когда газифицируют «Горную страну»

— Сейчас на объекте работают над устранением замечаний, готовят комплект исполнительно-технической документации, которая с 2012 года «постарела». Ее приведут в соответствие с действующим законодательством.

Как только растает снег и позволит погода, начнутся земляные работы по определению технического состояния газопровода. Контракт со специализированной организацией уже заключен. После всего этого, примерно в июле, уже можно будет говорить о датах пуска газа на объект.

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