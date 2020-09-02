Греция открывает границы для туристов из России

Греция, являющаяся популярной у россиян страной для туризма, открывает границу для РФ с 7 сентября, передает РИА Новости.

Пока что разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на COVID-19 и ваучера на отель.

Такая практика будет действовать в течение двух недель. При этом уточняется, что граждане России смогут въезжать в Грецию только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также сняты ограничения на пересечение границ с Абхазией и Швейцарией. Для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию.