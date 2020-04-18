Губернатор Алтайского края пообещал поддержку курортной отрасли в Белокурихе

Крупные санатории Белокурихи продолжают платить налоги, сохраняют коллективы и заработные платы, однако деятельность их приостановлена, отдыхающих нет, и неизвестно, когда ситуация изменится. Об этом говорили на совещании губернатора Виктора Томенко с руководителями крупных санаториев города-курорта, сообщает официальный сайт края.

Деятельность санаториев в Белокурихе приостановлена до конца мая. В настоящее время все санатории закрыты, отдыхающих нет. При этом коллективы учреждений сохранены. По словам Виктора Томенко, это «пример большой ответственности и дисциплины владельцев и менеджмента санаториев».

В связи с приостановкой деятельности санаторных учреждений в Белокурихе складывается очень сложная ситуация. Как сообщил глава города Константин Базаров, санатории формируют более половины доходной части бюджета города.

Федор Елфимов,

генеральный директор санатория «Россия»:

Мы всегда гордились тем, что сохраняем здоровье нации. Не сомневаемся, что пройдем и этот путь, но будет довольно трудно. Решение о закрытии санаториев — абсолютно правильное, хотя и вынужденное. Наши гости привезли бы нам это 100%".

Елфимов считает, что приостановка деятельности санаториев может продлиться и в июне.

Руководители учреждений сейчас напряженно ищут варианты, как и в дальнейшем продолжить исполнение обязательств перед своими сотрудниками, партнерами, пациентами.

Они рассчитывают на привлечение льготных кредитов, кредитные каникулы, на снижение ставок по отдельным видам налогов, отмену курортного сбора до конца текущего года.

Виктор Томенко рассказал, что правительство края на всех уровнях, в первую очередь на федеральном, будет добиваться максимальной возможности поддержать курортную сферу.

Виктор Томенко

губернатора Алтайского края: