Губернатор Томенко съездил на электричке в тайгу на алтайский горнолыжный комплекс

15 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спортивно-туристический кластер «Тягун» в салаирской тайге в Заринском районе. В это путешествие глава региона отправился на обычной электричке, пишет официальный сайт края.

На этот день на горнолыжной базе в Тягуне было назначено открытие сезона. Здесь Виктор Томенко обратился к многочисленным гостям праздника с речью:

Мне кажется, вы все счастливые люди, потому что находитесь в том месте и в то время, когда все только начинается. Через несколько лет ребята и молодые люди, которые присутствуют сегодня здесь, будут посещать Тягун и пользоваться всем, что здесь будет создано. К спортивно-туристскому кластеру будет привлечено внимание не только правительства Алтайского края, но и федерального руководства, в том числе, Ростуризма, возможно, Министерства спорта. Конечно, придется много поработать, чтобы спортивная и туристическая жизнь здесь развивалась и кластер служил на пользу людям.

На открытии горнолыжного сезона в Тягуне. 15 декабря 2018 года. Антон Федотов www. altairegion22.ru

По словам главы региона, спортивно-туристический кластер, который начали создавать в салаирской тайге в 2017 году, имеет хорошие перспективы развития.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Те природные, климатические обстоятельства, которые являются конкурентными преимуществами Заринского района, Тягуна, искусственно не придумаешь и не создашь. Человек все может построить, оборудовать и обеспечить, но такая природа и такие условия подарены богом и самой судьбой. Поэтому мы должны этим воспользоваться. Сегодня об этом думают и районные, и краевые власти, а также заинтересованные в этом деятельные, активные люди, имеющие такие возможности. Мы все думаем о том, чтобы развить до хорошего уровня Тягун, и постараться сделать его привлекательным, любимым, полезным и спортсменам, и подрастающим ребятишкам, и всем жителям Алтайского края, которые хотят приехать отдохнуть, подышать свежим воздухом, покататься на лыжах.

Томенко заявил, что летом в Тягуне тоже есть чем заняться: здесь будут и велосипеды, и лыжероллерные трассы.

Сергей Приб на открытии горнолыжного сезона в Тягуне. 15 декабря 2018 года. Антон Федотов www. altairegion22.ru

По словам руководителя группы компаний «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб, спортивно-туристский кластер собрал вокруг себя многих сподвижников. Среди них главы компаний «Бочкари», «Алтай-тара», «Мустанг-Сибирь». Благодаря этому началось развитие инфраструктуры и построены первые туристические объекты.

Сергей Приб,

глава «Алтайкрайэнерго»: