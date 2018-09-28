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Хакамада рассказала, как она отдохнула в Горном Алтае

«Мое любимое место отдыха в России — Алтай», заявила в интервью РИА Новости известный российский политик и общественный деятель Ирина Хакамада, которая проводила отпуск в алтайских горах в июле 2018-го. Про Алтай Хакамада сказала, что «это и отдых, и экстрим одновременно». Политик сравнивает Алтай и Тибет, причем, в пользу первого.

Ирина Хакамада.
Ирина Хакамада.
СС0.

Когда Ирина была на Алтае летом, она так описала свои впечатления:

— С природой в перезагрузке:) вы обнуляетесь и пустоту заполняет стихия.

Теперь же она рассказывает о своем алтайском опыте подробнее:

— Горный Алтай — место мистическое, есть уголки, куда добраться можно только на лошадях. Хотя и там уже начинает создаваться нормальная инфраструктура: удобные палаточные городки в самых диких местах, в горах.

Сейчас я как раз только вернулась: ездила туда со своими учениками по их приглашению. Ничуть не хуже, чем Тибет. Только Тибет — это далеко, сложно и дорого в отличие от Алтая. Это великолепное место, где небеса соединяются с землей!

Таинственное Телецкое озеро, насыщенное огромным количеством кислорода, озона, уступает по объему пресной воды только Байкалу. Здесь уже тоже есть туристические базы с деревянными домиками и банями. Можно даже вызвать шамана, который будет кружить вокруг вас около костра.

Конечно, там нет 4-х и 5-ти звездочных отелей, но это и хорошо же. Человек, который хочет восполнить потерянную в городской суете энергию, найдет именно там абсолютную такую отдушину. И это не так далеко, как Камчатка, например.

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