Хакамада рассказала, как она отдохнула в Горном Алтае

«Мое любимое место отдыха в России — Алтай», заявила в интервью РИА Новости известный российский политик и общественный деятель Ирина Хакамада, которая проводила отпуск в алтайских горах в июле 2018-го. Про Алтай Хакамада сказала, что «это и отдых, и экстрим одновременно». Политик сравнивает Алтай и Тибет, причем, в пользу первого.

Когда Ирина была на Алтае летом, она так описала свои впечатления:

— С природой в перезагрузке:) вы обнуляетесь и пустоту заполняет стихия.

Теперь же она рассказывает о своем алтайском опыте подробнее: