Хакамада рассказала, как она отдохнула в Горном Алтае

Когда Ирина была на Алтае летом, она так описала свои впечатления:
— С природой в перезагрузке:) вы обнуляетесь и пустоту заполняет стихия.
Теперь же она рассказывает о своем алтайском опыте подробнее:
— Горный Алтай — место мистическое, есть уголки, куда добраться можно только на лошадях. Хотя и там уже начинает создаваться нормальная инфраструктура: удобные палаточные городки в самых диких местах, в горах.
Сейчас я как раз только вернулась: ездила туда со своими учениками по их приглашению. Ничуть не хуже, чем Тибет. Только Тибет — это далеко, сложно и дорого в отличие от Алтая. Это великолепное место, где небеса соединяются с землей!
Таинственное Телецкое озеро, насыщенное огромным количеством кислорода, озона, уступает по объему пресной воды только Байкалу. Здесь уже тоже есть туристические базы с деревянными домиками и банями. Можно даже вызвать шамана, который будет кружить вокруг вас около костра.
Конечно, там нет 4-х и 5-ти звездочных отелей, но это и хорошо же. Человек, который хочет восполнить потерянную в городской суете энергию, найдет именно там абсолютную такую отдушину. И это не так далеко, как Камчатка, например.