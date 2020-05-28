Херота стала камнем преткновения для членов сочинского горсобрания

«Вопрос о названии реки Херота неоднократно поднимался общественностью и краеведами, и оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин „Херота“, якобы, появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте», — говорится в сообщении горсобрания.

Горсобрание Сочи обратилось за разъяснением в Военно-исторический архив после неоднократных запросов краеведов о переименовании Хероты, пишет polit.ru.

«Государственный Военно-исторический архив поставил окончательную точку в этом вопросе, и теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного „Херота“ на исторически обоснованное „Хорота“», — отмечают авторы пояснительной записки.

Сейчас идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного «Херота» на исторически обоснованное «Хорота».

Факт

Рядом с указателем «Река Херота» раньше любили фотографироваться туристы, пишет РИА Новости.