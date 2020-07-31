И в деревне, и с паломниками, и на море: где отдыхают звезды российского шоу-бизнеса в 2020 году

Лето — традиционно самое ожидаемое время года, время отпусков и веселья. Но в этом году границы со всеми странами закрыты, поэтому обычные российские туристы, а также звезды отечественной эстрады отдыхают на родных просторах. Рассказываем, куда отправились в путешествие знаменитости российского шоу-бизнеса.

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева этим летом отдыхала у своих родственников в Республике Башкортостан. В своем микроблоге спортсменка очень тепло отозвалась о родных краях.

«Почти каждый год летом я приезжаю к родным в Башкирию! Этот год особенный для всех! Прилетела отдыхать в родные края. Место силы было, есть и будет — Раевка! Озера, огород, борьба с сорняками, рыбалка, баня, кумыс, мёд и любимые посиделки с родными у костра», — пишет Утяшева.

Лера Кудрявцева, которая предпочитала отдых в Майами и Дубае, в 2020 году со своей дочкой Машей посетила Адлер, об этом она сообщила в своем Instagram. Позже к телеведущей присоединилась семья ее старшего сына.

«Осваиваем Российские здравницы. По-хорошему, конечно, нужно приезжать минимум на 2 недели и спокойно проходить процедуры. Но у меня как всегда всё галопом. Даже Диагностика показала зашкаливающий уровень стресса», — рассказала Кудрявцева.

Певица Нюша со своим мужем Игорем Сивовым и их дочкой Симбой отдыхают в Крыму. Под солнечным фото с отпуска певица сообщила своим подписчикам об открытии трех стран, теперь ее фанаты предсказывают скорое путешествие за границу.

«Ребята, слышала, что уже открыли 3 страны? Я же обожаю путешествовать! Есть планы поехать куда-то этим летом? Или останетесь в родном городе/стране???»

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс этим летом путешествует по нашей большой стране вместе с сыном Семеном. Сначала мама с сыном были в Сочи. Кстати, в одном санатории с Лерой Кудрявцевой.

Неделю назад актриса в своем аккаунте Instagram опубликовала фото и видео сына в компании священников.

«Хоть не на долго убежать от мирской суеты, ночевать в келье монастыря и совершать таинства- счастье для души», — подписала пост Эвелина Бледанс. А в одном из следующих постов сообщила, что ее паломническое путешествие с сыном продолжается.

Фигуристка Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по Золотому кольцу России. Свой выбор она объяснила так: «Никогда не была, давно хотела, и вот осуществляю своё давнее желание. Погода потрясающая, виды завораживающие, а это ещё только начало!».

Скандально известная блогер Екатерина Диденко вместе со своими детьми, няней и новым возлюбленным сейчас отдыхает в Сочи.

«Все то, что я смогла прокомментировать — я прокомментировала в сториз. Больше — не могу, так как я сама пока не понимаю, что происходит со мной», — поделилась Екатерина с подписчиками.

Напомним, в феврале муж Екатерины Валентин скончался в результате неправильного использования сухого льда в помещении.

Рэпер лейбла Black Star Натан с женой и двумя детьми также отправился в путешествие в Сочи. Они осматривали красоты города-курорта с вертолета, а также прыгнули с высоты 207 метров.

Жена рэпера Анастасия в своим микроблоге написала: «Да, это страшно! Да, на это нужно много духовной силы! Но этот шаг определенно того стоит. И я говорю о шаге в прямом смысле. О шаге в пустоту высотой 207 метров! Невозможно описать чувства и эмоции. Если здесь будете, не смотря на страх, не смотря ни на что, прыгайте! Потому что это ни сравнится ни с чем в вашей жизни!»

Российские актеры театра и кино Антон и Виктория Макарские вместе с двумя детьми предпочли черноморским курортам отдых в Подмосковном санатории.

Об этом Виктория сообщила в своих социальных сетях забавным фото с отмеченной геолокацией места пребывания.

Один из мэтров российской эстрады, певец и продюсер Михаил Шуфутинский для отдыха выбрал Севастополь и окрестности.

«Друзья, я в Крыму! Балаклава! Шикарнейшее совершенно море! Я раньше никогда не отдыхал здесь. Так случилось, нас пригласили и предоставили потрясающую яхту, 31 метр. Большая! У нас хорошая компания, я очень рад, что получилось отдыхать в этом году. Я вам желаю хорошо отдохнуть!», — сказал в видео певец.

Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов как и многие другие артисты решил этим летом посетить Сочи. Заодно и отметил там свой 50-летний юбилей.