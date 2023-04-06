6 апреля
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Туризм

Индекс жары в Таиланде достиг 45,8 градусов

В Таиланде — палящая и изнуряющая жара.

Паттайя. Таиланд.
Паттайя. Таиланд.
СС0

Так, в Патайе индекс жары достиг 45,8 градусов по Цельсию.

Возможны тепловые удары, пишут «Новости Патайи».

Индекс жары в диапазоне от 32 до 41 градуса определяется, как уровень тревоги. Люди, работающие на открытом воздухе, могут испытывать тепловое истощение, головокружения, тошноту.

При индексе от 41 до 54 люди могут получить тепловые удары, сопровождающиеся более серьезными симптомами. Отдыхающим и работающим в Таиланде специалисты советуют быть осторожнее и заботиться о здоровье.

Ранее самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Пхукета в Толмачево спустя сутки. Также почти на сутки задержали вылет сибирских туристов на Пхукет. А другие сибиряки застряли в аэропорту Толмачево в ожидании самолета авиакомпании S7 на Анталью.

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