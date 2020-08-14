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14 августа 21°C
Туризм

Ирина Хакамада выбралась на Алтай

Политический и государственный деятель, журналистка и писатель Ирина Хакамада прилетела на Алтай. Фотографии она опубликовала у себя в Instagram.

Ирина Хакамада.
Ирина Хакамада.
https://www.instagram.com/irina_hakamada/

Снимок на фоне гор с геотегом Республика Алтай она выложила еще неделю назад, а накануне опубликовала еще одну фотографию с узнаваемыми алтайскими пейзажами.

«Мое любимое место отдыха в России — Алтай», — заявляла Ирина Хакамада после отпуска в алтайских горах в июле 2018 года.

Ирина Хакамада,
российский политик и общественный деятель:

Горный Алтай — место мистическое, есть уголки, куда добраться можно только на лошадях. Хотя и там уже начинает создаваться нормальная инфраструктура: удобные палаточные городки в самых диких местах, в горах. Сейчас я как раз только вернулась: ездила туда со своими учениками по их приглашению. Ничуть не хуже, чем Тибет. Только Тибет — это далеко, сложно и дорого в отличие от Алтая. Это великолепное место, где небеса соединяются с землей!

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