Ирина Хакамада выбралась на Алтай

Снимок на фоне гор с геотегом Республика Алтай она выложила еще неделю назад, а накануне опубликовала еще одну фотографию с узнаваемыми алтайскими пейзажами.
«Мое любимое место отдыха в России — Алтай», — заявляла Ирина Хакамада после отпуска в алтайских горах в июле 2018 года.
Ирина Хакамада,
российский политик и общественный деятель:
Горный Алтай — место мистическое, есть уголки, куда добраться можно только на лошадях. Хотя и там уже начинает создаваться нормальная инфраструктура: удобные палаточные городки в самых диких местах, в горах. Сейчас я как раз только вернулась: ездила туда со своими учениками по их приглашению. Ничуть не хуже, чем Тибет. Только Тибет — это далеко, сложно и дорого в отличие от Алтая. Это великолепное место, где небеса соединяются с землей!