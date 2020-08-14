Ирина Хакамада выбралась на Алтай

Политический и государственный деятель, журналистка и писатель Ирина Хакамада прилетела на Алтай. Фотографии она опубликовала у себя в Instagram .

Снимок на фоне гор с геотегом Республика Алтай она выложила еще неделю назад, а накануне опубликовала еще одну фотографию с узнаваемыми алтайскими пейзажами.

«Мое любимое место отдыха в России — Алтай», — заявляла Ирина Хакамада после отпуска в алтайских горах в июле 2018 года.

Ирина Хакамада,

российский политик и общественный деятель: