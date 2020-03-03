Трения между РФ и Турцией из-за ситуации в Сирии дают основания полагать, что политика в очередной раз может серьезно сказаться на туристическом рынке. Редакция altapress.ru разбиралась, если ли основания для того, что продажа путевок в Турцию вновь будет приостановлена.

Сейчас представители барнаульских туристических агентств объясняют, что хотя отношения между Россией и Турцией обострены до предела, есть положительный момент — 5 марта состоятся переговоры между лидерами двух стран.

«Ситуация непонятная. Но хорошо, что есть диалог и страны пытаются найти компромисс», — отмечает руководитель туристического агентства «Глэм-Тур» Ольга Ришко. О серьезном влиянии политики на туристический рынок говорит и представитель агентства «Алтайтурист» Наталья Гордеева.

Турция , г. Стамбул. СС0.

Наталья Гордеева,

руководитель агентства «Алтайтурист»:

Политическая обстановка всегда значительно влияет на туризм. Будем надеяться, что в результате переговоров руководителей заинтересованных стран будут найдены точки соприкосновения. Все же хотелось бы, чтобы у наших граждан была неограниченная возможность выбора мест отдыха.



При этом пока что спрос на путевки в Турцию остался прежним. В турагентствах заявляют — тех кто решил провести летний отдых в Турции — ничего не останавливает.

Турция. СС0

Наталья Гордеева,

руководитель агентства «Алтайтурист»:

Сейчас на спрос не может не влиять огромное количество информации и о коронавирусе, и о ситуации в Сирии. Большинство людей, которые предпочитают планировать свой отпуск заранее, уже определились с местом отдыха. Остались те, для кого политическая и эпидемиологическая обстановка в мире, затрудняет принятие окончательного решения.

Игроки туристического рынка отмечают также и тот факт, что некоторые барнаульцы, из-за сложившейся ситуации, ждут снижения цен на туристические путевки в Турцию. Однако цены стабильны, и изменять их агентства не планируют.

Турция. СС0

Ольга Ришко,

руководитель агентства «Глэм-Тур»:

Основной пик продаж на путевки в Турцию приходится на период с 20 июня по 20 августа. Сейчас никакой истерии среди туристов нет.

По словам президента Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александры Томашевич, стоимость путевок меняется, но это не связано с конкретной конфликтной историей. 29 февраля закончился очередной этап раннего бронирования, а с 1 марта начался новый, поэтому цены и пересчитали.

«Пока рано делать выводы о том, насколько сильно эта ситуация повлияла на продажи туров в Турцию. Но то, что это повлечет за собой определенные изменения — совершенно точно.», — поясняет эксперт.