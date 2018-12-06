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Туризм
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Поезд в Сочи будет ходить не из Новосибирска, а из Барнаула

С 9 декабря пассажирский поезд в Адлер будет ходить не из Новосибирска, а из Барнаула. Об этом рассказал Алексей Булгаков, заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре, пишет «Интерфакс».

Поезд. Пассажиры.
Поезд. Пассажиры.
СС0

Кроме того, поезд, который ходил по маршруту Новосибирск-Бийск, теперь будет отправляться из Томска.

Удлинение маршрутов позволит расширить географию перевозок на курорты Алтайского края, отметил Булгаков.

В расписании, которое начнет действовать с 9 декабря, появятся также три новых маршрута поездов дальнего следования: Томск-Караганда, Новосибирск-Абакан, Новокузнецк — Тюмень. Они будут курсировать через день.

Ранее altapress.ru писал, что маршрут нового международного поезда Томск — Караганда пройдет через Новосибирск, Барнаул, Кулунду, Павлодар и Астану.

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