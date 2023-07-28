Из Барнаула появятся прямые рейсы в Таиланд

Полетная программа "Барнаул - Паттайя" запланирована с 4 ноября по 19 марта раз в 10 дней.
Барнаульские агентства уже начали предлагать туры в Таиланд из Барнаула.
Так турагентство "100 дорог" предлагает путешествие на двух взрослых с перелетом, проживанием с завтраками, трансфером и медицинской страховкой. В цену билетов входит топливный сбор.
Цены варьируются в зависимости от программ и агентств. Так стоимость путешествий в Таиланд начинаются от 187 тыс. рублей. А самые дорогие - 309 тыс. рублей.
Ранее стало известно, как провести незабываемый отпуск в столице Казахстана и не разориться.