Из края в край. Дорогие и бюджетные авторские туры, куда можно отправиться из Барнаула

Пора открывать летний туристический сезон: покорять горы и моря, любоваться древними городами. А еще копить деньги на осеннее путешествие. Какие очень дорогие и относительно бюджетные авторские туры приготовили барнаульские турфирмы, расскажет altapress.ru.

Алтай. Встретиться с мистикой

Стоимость: 151,7 тыс. рублей.

Девятидневный тур от барнаульской компании «Плот» по плато Укок и долине реки Аргут.

Укок — сакральное для алтайцев место. Неудивительно, что здесь множество археологических памятников от эпох палеолита, бронзы и железа до XVIII века н.э — всего около 1,5 тыс. На плато в 1993 году нашли мумию жрицы — женщины с отлично сохранившимися татуировками, которая сейчас находится в музее в Горно-Алтайске. Туристы побывают у ее кургана.

Помимо культурного, здесь богат и животный мир. Если повезет, можно встретить черного аиста, беркутов, белоголовых сипов. А также понаблюдать в бинокль за снежными барсами, обитающими в горах.

Плато Укок. И. Усанов На Плато Укок впервые сфотографировали самку барса с котятами. пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский"

Плоскогорье находится на высоте 2,2-2,5 тыс. метров над уровнем моря. С монгольской стороны его красиво обрамляет горный узел Табын-Богдо-Ола. Плато включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

С перевала Тьюмойнак туристы насладятся видом на Катунский, Северо— и Южно-Чуйский хребты. Перед их взором окажутся горные скалы с узорами из можжевельника, лиственничных лесов, камней и снежных вершин. Полюбуются туристы и панорамой степи Самаха, слияния рек Аргут и Коксу в долине.

Во время поездки группа увидит петроглифы в урочище Калбак-Таш. Всего на скалах в долине Чуи выбиты около 5 тыс. рисунков, самые древние из которых датируются 8 тыс. лет до н.э. Будет и пешеходная прогулка к Гейзеровому озеру необыкновенного бирюзового цвета с круглыми разводами — это выброшенная на поверхность смесь голубой глины и песка.

На плато Укок проверили фотоловушки, снимавшие барсов. Февраля 2019 года. предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF

При желании можно искупаться в Джумалинских термальных источниках, которые содержат радон. Температура в них — от 9 до 20 градусов.

В стоимость тура входят переезды на внедорожниках Land Cruiser 105 и 80, услуги гида и повара, трехразовое разовое питание и вода, размещение, все сборы, прокат снаряжения, страховка на медицинские расходы и от несчастного случая и четыре посещения бани.

Насладиться тайгой

Стоимость: 30 тыс. рублей.

Клуб авторских путешествий «Высшая категория» с 12 по 20 июля поводит поход в Северо-Восточный Алтай.

Туристов ждут горы, тайга, многочисленные, но несложные перевалы, альпийские луга, которые обновляют цвет каждые две недели, озера, ручьи, реки…

Участники насладятся панорамами хребта Иолго, покрытого темнохвойной тайгой. Название массива с алтайского переводят как «путь, дорога». Здесь туристы устроятся на ночевку в палатке у Каракольских озер.

Одно из Каракольских озер. strana.ru

Полюбуются они и Куминским белком — недлинным живописным хребтом. Его название переводят буквально как «обрыв на горной вершине». И правда, на этой горе довольно крутые гребни и склоны. Нередко здесь можно найти причудливые скалы-останцы. Наиболее популярные из них — Беркут и Черепаха.

«Редкий поход так богат панорамами. Здесь они у тебя перед глазами — каждый день. Очень просторно, каждый день испытываешь чувство полета. Из долин, с перевалов открываются синие горные дали», — говорят организаторы.

В стоимость похода входит трансфер из Барнаула в Эдиган и обратно, заброска в Элекмонар на УАЗ или ГАЗ-66, продукты, работа инструктора, аренда кострового снаряжения, страховка от несчастного случая, аптечка и ремонтный набор.

Путешествие на другую планету

Стоимость: 16,9 тыс. рублей.

Если хочется что-то более комфортное, чем поход, «Автотур» организует трехдневную поездку на алтайский Марс.

Место не нуждается в представлении: экзотические красные каньоны, радужные горы, каменные столбы. Все это сформировалось 300 млн лет назад. Кроме того, участники тура посетят Луну — белоснежные глиняные горы.

Полет на алтайский Марс. Ольга Иванова.

Также в эти дни туристы налюбуются перевалом Чике-Таман и рекой Урсул с панорамной площадки. Увидят слияние Чуи и Катуни и памятник песенному шоферу Колье Снегиреву у Белого бома. Пофотографируют пустынную Курайскую степь, которую обнимают хребты с заснеженными вершинами.

Как и в туре на плато Укок, туристы посетят термальное Гейзерное озеро. А еще побывают в урочище Адыр-Кан, на скалах которого сохранились около 100 петроглифов с животными, змеями, колесницей и т.д. А в другом археологическом комплексе — Кур-Кечу группа рассмотрит курганы, изваяния и стелы.

Россия. На край страны

Стоимость: 145 тыс. рублей без учета перелета.

«Точка travel club» собирает группу в осеннее путешествие по островам Сахалин и Итуруп.

Туристы побывают на белых скалах у побережья Охотского моря. Живописную породу сверху обрамляет зеленая трава, а снизу — пляж с серым песком: смеси кварца и тектонической магмы. Скалы тянутся вдоль берега около 30 км. Путешественникам рекомендуют одеваться теплее: здесь даже в теплую погоду дуют сильные, пронзительно— холодные ветра.

Маяк Анива — заброшенный японский маяк на Сахалине. Слава Степанов, https://gelio.livejournal.com/

Также в поездке люди увидят лавовое плато Янкито, у подножия действующего вулкана Богдана Хмельницкого. Оно образовалось несколько тысяч лет назад в результате интенсивных извержений. На закате все это безжизненное темное пространство становится волнующе красноватым.

Посетят туристы подножие и другого действующего вулкана Баранского. Здесь расположены грязевые котлы, горячие озера и минеральные ручьи. А еще с вулкана течет река Кипящая — и ее название не преувеличение. В верховье вода действительно достигает температура кипения. И, тем не менее, здесь есть жизнь — в Кипящей растут термофильные водоросли.

После активных походов группа сможет расслабиться в термальных источниках, посетит бывший японский бальнеологический комплекс «Голубая Глина».

Кроме того, участники тура отправятся на пикник с ухой из палтуса и полюбуются Тихим океаном в заливе Касатка (или по-японски Хитокаппу), которую окружают темные хребты Иван Грозный и Богатырь.

Сахалин, пляж на Охотском море. Vihljun, CC0

Во время Второй мировой войны здесь располагалось японское авианосное соединение, откуда вышла эскадра для разгрома Перл-Харбора. О базе сейчас напоминают разве что сквозные тоннели в скале Чертовка.

Лучше не оказываться здесь во время землетрясений: почти со 100% вероятностью в этом место придет цунами.

Одна из конечных точек путешествия — мысы Птичий и Великан, которые разделяет 500 метров пляжа. Есть версия, что последнему название придумал адмирал Иван Крузенштерн, проходя мимо на корабле «Надежда».

Говорят, мореплаватель восхитился красотой величественных скал. И действительно — они причудливо сплетаются с тайгой и охотским побережьем. Во время прогулки здесь можно услышать птичьи базары.

Конечно, познакомятся туристы и с Южно-Сахалинском, городом, где начинается и заканчивается это путешествие.

Тихий океан. СС0

Полет из Новосибирска и обратно в октябре обойдется примерно в 30 тыс. рублей — без багажа и с пересадкой во Владивостоке. Авиабилеты из Южно-Сахалинска на Итуруп и обратно — около 14 тыс. рублей. Отдельно придется заплатить и за посещение термального комплекса — 1,5 тыс. рублей.

В тур, помимо услуг гида, включены трансферы на автомобиле повышенной проходимости, трехразовое питание в кафе и ресторанах, проживание в отелях, оформление документов и разрешений на посещение приграничных территорий и медицинская страховка.

Жемчужина Ивана Грозного

Стоимость: 12,6 тыс. рублей без учета перелета.

Трехдневный, но весьма насыщенный тур в Казань от компании «Арго».

После обеда с элементами национальной кухни туристы отправятся в музей-заповедник «Казанский Кремль», возведенный в XVI веке. Его Спасскую башню построили под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяева, архитекторов Собора Василия Блаженного.

Казань — столица Татарстана. https://gelio.livejournal.com/

Увидят участники тура прекрасную мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, президентский дворец и падающую башню Сююмбике. Последняя действительно в начале XX века наклонилась от вертикали на целых 148 сантиметров, после чего ее быстро укрепили, что замедлило «падение». В конце столетия башню даже пытались «выпрямить» с помощью спецтехники, но это мало помогло.

Сейчас Сююмбике наклонилась на 198 сантиметров — лучше всего этот видно вечером, когда работает подсветка.

Туристы прогуляются по Старой Татарской слободе у озера Нижний Кабан и полюбуются сохраненными купеческими домами и мечетями XVIII века.

Также гид покажет Дворец землевладельцев и новую набережную, спортивные объекты, которые построили к Универсиаде, и университетский городок одного из старейших вузов страны — он основан в 1804 году.

За дополнительную плату в 400 руб­лей гид готов провести экскурсию по Казанскому Арбату и показать здание Государственного Банка, где во время Гражданской войны хранили золотой запас царской России, точную копию кареты Екатерины II, а также собор Петра и Павла с помпезным семиярусным иконостасом и многое другое.

Или за 900 рублей посетить обзорную экскурсию по ночной Казани, которая переливается ослепительной подсветкой. Все это отражают темные воды реки Казанки. Посмотреть на сверкающий город можно будет с высоты 65 метров, на одном из самых больших колес обозрения в России.

Один из дней полностью посветят автобусной экскурсии в Раифский Богородицкий мужской монастырь. В 1613 году здесь, в тогда еще глухом лесу у Сумского озера, поселился инок Филарет, который превратил место из языческой святыни в оплот православия.

В монастыре туристы смогут увидеть Грузинскую икону Божией матери, Троицкий собор, миниатюрную Софийскую церковь, где в храмовой части помещаются лишь семь человек.

В городе Свияжск покажут единственную в Поволжье деревянную церковь, которую заложили еще по приказу Ивана Грозного 1551 года, Никольскую церковь и Успенский собор, а также величественный собор «Всех скорбящих Радость».

В тур включены проживание в гостинице, завтраки, билеты в музеи, которые входят в программу, услуги гида и транспорт, но не до Казани. Перелет без багажа из Барнаула и обратно в июне обойдется примерно в 13,4 тыс. рублей.

Мир. Джунгли зовут

Стоимость: 277 тыс рублей без учета перелета

«Мастерская приключений» организовывает тур по аргентинской и чилийской Патагонии, в дальний уголок Южной Америки.

Это мир дикой природы, ледников, степей и красивейших возвышенностей — в общей, Республика Алтай в декорациях джунглей.

Группа отправится в национальный парк Лос-Гласьярес к величественному и прекрасному леднику Перито-Морено, вдоль которого оборудованы тропы и смотровые площадки. Устроит трек к горам Фицрой и Серро-Торре — это один из красивейших маршрутов в Патагонии. Здесь, как отмечают гиды, невероятные рассветы.

Буэнос-Айрес, Аргентина. visualhunt.com

Кроме того, путешественники познакомятся с бурным Буэнос-Айресом: попробуют местные стейки, окунутся в ритмы страстного танго. Обязательно прогуляются по центру города, кладбищу Реколета, веселой улице Каминито и району Ла-­Бока. Последний появился в прошлом веке благодаря художнику Бенито Мартину.

Он решил встретить старость в месте, где провел детство. Свой серый дом он выкрасил цветными квадратами и давал краску соседям, чтобы те сделали то же самое. Теперь это место притяжения туристов со всего мира.

Побывают туристы и в самом южном нацпарке в мире Тьерра-дель-Фуэго, где окажутся на краю земли, увидят океан, за которым скрывается суровая Антарктида.

На побережье живут морские львы, альбатросы, бакланы, буревестники и многие другие животные. А еще здесь можно сфотографироваться на фоне самого южного маяка.

Гора Фицрой. Аргентина. Валерий Степанюк.

В тур включены завтраки, медицинская страховка, транспорт, внутренние перелеты с тарифом без багажа, но добраться до Южной Америки предстоит своими силами. Сопровождают группу русский гид.

Большая часть поездки придется на походы в Андах, поэтому путешественникам нужно позаботиться о наряде и снаряжении: например, взять треккинговые ботинки и палки, термобелье, ветрозащитную одежду, шапку с перчатками.

Цена перелета из Барнаула в Буэнос-­Айрес в ноябре туда и обратно стартует от 200 тыс. рублей. Это с четырьмя пересадками и без багажа.

Между Азией и Европой

Стоимость: 58 тыс. рублей.

Также «Мастерская приключений» отправит путешественников в октябрьское путешествие в Турцию. Но не думайте, что будете нежиться на пляже.

Туристов ждет интенсивная поездка, где они будут изучать историю Стамбула, любоваться ландшафтами и древнейшими поселениями Каппадокии, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И есть много-много турецких сладостей.

Каппадокия. Турция. Воздушный шар. unsplash.com Каппадокия. Турция. Воздушный шар. unsplash.com

В Стамбуле туристы увидят исторические памятники, которые остались в городе, как наследство от великих империй: Османской, Византийской и Римской. Такому богатству столица обязана чрезвычайно выгодному географическому расположению: между Мраморным и Черным морем, Азией и Европой.

Собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы, старинный район Султанахмет, гробница Роксоланы, Галатская башня — это лишь малая часть, с которой путешественники познакомятся в древнем городе.

Туристы ощутят, как причудливо здесь сочетается история и современность. А еще прокатятся на кораблике по Босфору, пробуя турецкий хот-дог с жареной скумбрией.

В Каппадокии группа посетит музей под открытым небом — город Гереме с его многочисленными наскальными часовнями и горными монастырями. Увидит сохранившиеся византийские фрески со сценами из Ветхого и Нового Заветов и встретит закат над городом.

Турция. СС0

На рассвете туристы не только полюбуются россыпью воздушных шаров в небе, но и полетают на них. Побродят и по подземным городам Деринкую и Каймаклы, крепости Учхисар. А в Долине Любви пофотографируются с скалами-останцами, которые под тысячелетним выветриванием стали принимать формы, напоминающие животных и людей.

В стоимость тура входит трансфер, экскурсии, медстраховка, гид, проживание в гостинице с завтраками, авиаперелет Стамбул-Каппадокия и обратно, аптечка.

А за хамам и перелет в Стамбул придется заплатить. Цена авиабилетов из Барнаула и обратно с пересадкой в Москве в октябре стартует от 65 тыс. рублей.