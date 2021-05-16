Из Новосибирска запускается прямой рейс в Каир

Первый полет осуществится из Толмачево 18 мая. Также прямые рейсы свяжут Каир с еще восьмью российскими городами, сообщает «Интерфакс».

Первый рейсы с полной загрузкой уже вылетели из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Ростова-на-Дону.

Перевозчиком выступает авиакомпания Royal Flight. Все рейсы будут выполняться один раз в неделю на лайнере Boeing-757−200.

Российские туристы могут добираться до курортов Египта только через Каир, либо с пересадками в аэропортах третьих стран, прямых рейсов нет. Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения с курортами Красного моря, но его сроки пока не определены. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что рейсы могут возобновиться в июне.