Алтайские турбазы 5 лет не могут узаконить 600 метров дороги из-за волокиты чиновников

Владельцы десятка турбаз у озера Ая уже 5 лет добиваются придания законного статуса небольшой дороге, ведущей к их участкам. Хотя сделать это можно за два-три месяца. Корреспондент altapress.ru проехался по этой дороге и почувствовал на себе все колдобины. Но из того, что рассказали предприниматели, следует: верить ощущениям не стоит. Ведь по документам этой дороги не существует.

Проезд закрыт

По этой небольшой, метров в 600, дороге туристы и жители поселка Катунь (Алтайский район) ездят лет 50. А о том, что ее нет, они узнали пять лет назад.

Места здесь живописные, чудесное озеро Ая — рядом. И много лет участки вдоль этой дороги обживали туркомплексы, причем при выборе места наличие транспортной инфраструктуры занимало отнюдь не последнее место.

Турбаз здесь сейчас около десятка: «Березка», «Лукоморье», «Под фонарем», «Дикий берег», «Глобус», «Фанат» и т. п. Да еще несколько жилых домов — в основном, принадлежащих пенсионерам.

Так бы и ездили они сюда по колдобинам, не задумываясь о статусе дороги. Если бы не один неприятный инцидент пятилетней давности: проезд к этим турбазам перегородили.

Тогдашний директор парк-отеля «Ая» (а у главного входа в парк-отель как раз свороток к турбазам моих собеседников) категорично заявил: добираться будете в объезд. Так сказать, вкруговую.

Пустое место

Стали разбираться. Тут-то и выяснилось: перегороженная автодорога — пустое место на карте. Не числится нигде дорога ни регионального, ни межмуниципального, ни местного значения. Так еще при прежнем главе Викторе Коршунове ответили предпринимателям в администрации этого нашего самого лучшего для развития туризма района — Алтайского.

Да, альтернативный проезд к турбазам здесь в самом деле есть, подтверждают собеседники altapress.ru. Но он удлиняет маршрут километра на полтора. И к тому же небезопасный: местами очень узкий. А в высокий сезон гостей здесь немало — по 2−3 тыс. человек в день, утверждают они.

Дорога вдоль турбаз в поселке Катунь. Altapress.ru.

Сергей Клинов,

владелец турбазы «Березка»:

Если все поедут только по объездной дороге (а она считается резервной), неизбежны пробки. А если не дай бог что-то случится — нужна будет скорая или пожарная машина?

Чинят препятствия

С тех пор и жителям, и туристам с началом турсезона каждый год создают ограничения в движении по этой дороге, утверждают собеседники. В 2013 году ворота убрали. Потом появился шлагбаум вблизи поворота к турбазам. Затем парк-отель «Ая» затеял ремонт водопровода с раскопками, который почему-то затянулся.

Мои собеседники предполагают: ограничения на руку именно парк-отелю, его представители официально это ранее отрицали.

Андрей Коростылев,

владелец турбазы «Под фонарем»:

В этом году дорогу не перегородили, но проезд максимально сузили. Воткнули колышки, попытались по обочине какие-то деревья посадить.

Между тем, после перекрытия проезда посещаемость турбаз собеседников altapress.ru, по их оценкам, снижается на 10−15%. И все же они очень просят не рассматривать ситуацию как разборку соседей за турпоток.

Пять лет вместо трех месяцев

Дело в том, что эта небольшая дорога проходит по территории природного парка краевого значения «Ая». А по положению о парке, ездить по нему можно только по дороге общего пользования. И никак иначе. «Этого мы и хотим в первую очередь добиться», — объясняют они.

По правилам, сейчас они даже засыпать колдобины на ней не имеют права: «Начни мы это делать, экологи сразу начнут выяснять, почему работаем без разрешения», — утверждают владельцы турбаз (более подробно их аргументы см. ниже).

Природный парк краевого значения «Ая». Altapress.ru.

Андрей Коростылев,

владелец турбазы «Под фонарем»:

Наша главная цель — навести здесь хотя бы какое-то подобие порядка. Чтобы была нормальная дорога, нормальные взаимоотношения между соседями, чтобы было хоть какое-то благоустройство. Моя семья живет здесь круглый год, жена — инвалид, ребенок ходит в местную школу. Сейчас это огромная проблема — добраться до школы, «скорой» к жене проехать.

Для этого, по словам Сергея Клинова, нужно нанести красные линии (границы дороги) и поставить дорогу на кадастровый учет. С тем, что это еще и устранит возможность конфликтов (с соседом), согласны и в минимущества края, и в министерстве природных ресурсов (их ответы есть в редакции).

Евгений Шелепов,

владелец турбазы «Лукоморье»:

В дальнейшем мы сможем совместными усилиями поэтапно делать реконструкцию и ремонт дороги.

Более того, предприниматели заявили и устно (в разговоре с altapress.ru), и письменно (например, в обращении в минприроды и минэкономразвития): готовы оплатить все затраты на разработку проекта и межевание дороги.

Однако на то, чтобы разобраться, в каком порядке это сделать, у предпринимателей и чиновников уже ушло пять лет, и сколько еще уйдет, неизвестно. Хотя поставить ее на кадастровый учет — дело двух-трех месяцев.

Почему важно узаконить дорогу? Во-первых, только после этого дорогу можно будет расширить и сделать безопасной, объясняют собеседники altapress.ru.

Во-вторых, сегодня получить в аренду участок под несуществующей дорогой может любой гражданин или юрлицо. И тогда прощай проезд к турбазам.

В-третьих, законный статус дороги позволит создать гарантированный проезд к их турбазам.

Бумажка к бумажке

Папка переписки с чиновниками по этому поводу пополняется все новыми и новыми обращениями и ответами. Ведомства в проблему вникают. Но каждый раз терпеливо объясняют, почему ее так трудно решить.

Папка с перепиской с ведомствами. Altapress.ru.

За это время сдвиг был, пожалуй, только один: в 2016 году в генплане Айского сельсовета (а поселок Катунь в него входит) дорога была указана. Увы: на практике из этого пока ничего не следует: на кадастровом учете она, как и раньше, не стоит, статуса дороги местного значения не имеет, право чьей-либо собственности на нее не зарегистрировано. Если кто-то захочет взять участок (то есть дорогу) в аренду — велкам.

Почему власти не идут навстречу? В 2015 году минимущество края пояснило: сначала в другом ведомстве должны разработать проект планировки всего природного парка «Ая». А уж потом можно будет поставить эту дорогу на кадастровый учет.

Однако проект планировки целой территории природного парка — это трудоемкая и дорогостоящая работа, пояснили предприниматели. Не случайно в минприроде за это так и смогли взяться.

Затем в минимуществе все же нашли приемлемый и законный вариант: все это можно сделать и до разработки проекта планировки парка.

Природный парк краевого значения Ая. Altapress.ru.

Из ответа министерства имущественных отношений ( от 30 сентября 2015 года):

В отдельных случаях красные линии могут устанавливаться до разработки градостроительной документации, закрепляя исторически сложившуюся систему улично-дорожной части, застроенных и озелененных территорий.

Вариант этот предпринимателей устроил. С того времени прошло еще три года. Итого: 1800 дней на то, чтобы решить, как узаконить 600 метров полевой дороги.

Сейчас предприниматели очень надеются на нового главу района Сергея Черепанова, который пообещал им содействие. Связаться с ним altapress.ru, к сожалению, не удалось: для комментариев он оказался не доступен.