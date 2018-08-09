Разборчивая невеста: какие объекты требуют снести алтайские чиновники

Еще и года не прошло с того времени, как Александр Карлин, на тот момент губернатор, назвал Алтай невестой, ожидающей женихов-инвесторов. И чем больше у этой невесты женихов, тем лучше, сказал он. Однако практика показывает: не все женихи ей оказались по душе.

По факту за спиной невесты стоят всевозможные надзирающие с пачками инструкций, нормативных актов и, возможно, личными предпочтениями. И с женихами, которых считают некрасивыми или нарушителями, и уж тем более с судимыми, они разбираются весьма решительно.

Власти сегодня требуют сноса турбаз, автомоек, торговых павильонов и даже вышки сотовой связи.

Здание из уголовного дела

Самый знаменитый объект в Барнауле, который требуют снести власти, это, пожалуй, здание административного назначения на Пролетарской, 89. Именно оно фигурировало в уголовном деле бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Altapress.ru.

Проблема — в том, что право собственности фирмы на это здание узаконено в арбитраже еще в 2015 году. И после вынесения приговора Игорю Савинцеву мэрии пришлось пересматривать это решение по вновь открывшимся обстоятельствам, что она, впрочем, с успехом сделала.

Причина требования — в том, что суд по уголовному делу Савинцева пришел к выводу: участок предоставлен фирме с нарушением закона. Значит, землю надо вернуть в первоначальном состоянии. То есть освободив ее от строения.

Между тем, угрозы жизни и здоровью людей это здание не несет, эксперты такие выводы сделали еще в 2015 году. Участок предназначен для строительства административного здания, которое на нем и было построено. Но здание надо снести. В советское время отдали бы под детдом.

«Видимо, найти правовые механизмы, как и на каких условиях передать здание городу, слишком сложно», — прокомментировал ситуацию один из барнаульских предпринимателей. А когда дело дойдет до сноса, фирма «потеряется», и придется городу тратить на это бюджетные деньги, также предположил он.

Туристическая база

Сноса турбазы «Тайнинская слобода» в Красногорском районе много месяцев добивалась районная администрация. Чем она не устроила власти?

Турбаза «Тайнинская слобода» в Красногорском районе. ta-sloboda.ru

Участок используется не по целевому назначению, считали они, объекты возведены без разрешения, значит, им не должно быть места на этой земле. Снести пришлось бы, между прочим, 12 строений.

Право на жизнь турбазы отстоял собственник участка Валерий Клюшников — администрация района проиграла суд уже в двух инстанциях. Последнее решение арбитраж в Томске вынес в конце июля. Но пока неясно, решило ли это судьбу турбазы окончательно или нет.

Торговые павильоны

Снести три рядом стоящих торговых павильона в Барнауле на ул. Чкалова, 62а (рядом с медуниверситетом) суд потребовал еще в 2013 году по иску городских властей.

Торговые павильоны на ул. Чкалова , 62а , которые суд потребовал снести. Altapress.ru.

В 2002 году участок под павильонами в трех минутах езды от мэрии получила в аренду фирма «Фэйс» (у нее сейчас пять учредителей-физлиц, зарегистрирована на пр. Социалистическом, 109). И сразу на 10 лет. Получила для эксплуатации торговых павильонов — она их, собственно, построила и сдала в аренду.

А спустя примерно девять лет в горадминистрации выяснили, что это — самовольная постройка. Ведь фирма не получила разрешение на строительство. И власти добились решения суда об их сносе, хотя и не в первой инстанции.

И вот уже пять лет как продолжаются судебные процессы. Жалобы подаются (например, на приставов), исполнительное производство продлевается. В общем, для всех есть заделье.

Тем временем фирма начала ликвидацию. Так что если городские власти сами займутся сносом павильонов, предъявить счет за эти работы будет некому.

Вышка сотовой связи

Минимущества края добивается сноса вышки сотовой связи «Билайна» в поселке Власиха в Барнауле. Чиновники считают, что права на участок под вышкой не оформлены.

Представитель сотового оператора растолковал на суде: в 2016 году все права и обязанности компании «ВымпелКом» по договору аренды участка под вышкой перешли к «Национальной Башенной Компании».

Последняя утверждает, что договор действующий, за аренду участочка она платит до настоящего времени. Конечно, не бог весть какая инвестиция — много ли поступает в бюджет с аренды 50 кв. метров? Но уж какая есть.

Между тем, арбитражный суд с выводами чиновников согласился. Он счел, что право аренды не оформлено и участок надобно освободить (абоненты «Билайна» — радуйтесь). Сейчас дело рассматривает следующая судебная инстанция.

Автомойки

Решения о сносе автомойки на ул. Ползунова, 31 (тоже, к слову, недалеко от мэрии) добился комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Правда, решение еще не вступило в силу. Фирмы «АКС», «Алтайжилкомхоз» и предприниматель Глеб Юрьев оспаривают его в следующей инстанции.

Автомойка на ул. Ползунова в Барнауле. Altapress.ru.

В комитете считают эту автомойку, открывшуюся недавно, самовольной постройкой. Почему? Это объект капитального строительства, и построили его на участке, целевое назначение которого не допускало возведение на нем данного объекта, утверждал на суде представитель города.

Кроме того, заявки на строительство и ввод в эксплуатацию в комитет не поступали. К тому же здание находится в защитной зоне объектов культурного наследия, а здесь строительство капитальных объектов запрещено.

Сейчас дело рассматривает апелляция. И она назначила экспертизу, чтобы выяснить, капитальный ли это объект или нет.

Добивается комитет и сноса другой автомойки — на ул. Попова, 248/2, принадлежащей предпринимателю Ирине Загариной. Он и ее считает самовольной постройкой. Решение суд еще не вынес.

Какие еще объекты должны снести?

1. Три продуктовых павильона предпринимателя Шердила Мадалиева (на ул. Балтийская, 67, Георгиева, 51, Взлетная, 41). Площадь одного павильона оказалась на 5 кв. метров больше, чем в договоре, во втором случае вместо киоска Мадалиев поставил павильон, в третьем не согласовал эскиз.

2. Беседки, фонтан, туалет и замощенные дорожки рядом с кафе «У фонтана» в селе Славгородское. Предприниматель Елена Ландарь оборудовала зону отдыха на лесном участке, на который не имела права. Сегодня фирма «У фонтана» ликвидируется.

3. Маслозаправочную станцию на ул. Попова/Гущина. Предприниматель Владимир Осипов по решению судов обязан вернуть участок минимуществу свободным. Но Осипов станцию продал и считает, что сносить ее должен не он. Однако суд обязал это сделать именно его. Теперь он должен снести не принадлежащий ему объект. Предприниматель продолжает судиться.