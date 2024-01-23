Из зимы — в лето: возобновлена программа прямых чартерных рейсов из Барнаула на Пхукет

Полеты будут осуществляться один раз в 11 дней авиакомпанией AZUR air на воздушных судах Boeing 757-200.
Программа с прямыми вылетами из Барнаула уже сформирована.
В ближайшее время рейсы появятся в расписании на сайте аэропорта, говорится в сообщении авиапредприятия "Алтай".
Туроператором ANEX планируется продление данной полетной программы на Пхукет и летом.
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