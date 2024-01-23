23 января
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Туризм

Из зимы — в лето: возобновлена программа прямых чартерных рейсов из Барнаула на Пхукет

С 12 февраля возобновляется программа прямых чартерных рейсов из Барнаула на Пхукет (Таиланд).

Пхукет.
Пхукет.
СС0

Полеты будут осуществляться один раз в 11 дней авиакомпанией AZUR air на воздушных судах Boeing 757-200.

Программа с прямыми вылетами из Барнаула уже сформирована.

В ближайшее время рейсы появятся в расписании на сайте аэропорта, говорится в сообщении авиапредприятия "Алтай".

Туроператором ANEX планируется продление данной полетной программы на Пхукет и летом.

Ранее сообщалось, почему азиатский курорт стал Меккой для барнаульцев и сколько стоит отдохнуть как Будда.

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