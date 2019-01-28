Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 января -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм
86

В соцсетях делятся восторгами и огорчениями от новой, только что открытой, горнолыжной трассы в Белокурихе-2

Накануне выходных 25 января в Белокурихе-2 официально и в полном формате ввели новый горнолыжный комплекс «Мишина гора». И уже в субботу новую трассу, теперь уже оборудованную подъемником, приехали опробовать любители скоростного спуска. Отзывы, в основном, положительные. Если не считать того, что подъемник перестал работать во вторую половину дня.

На горнолыжном комплексе "Мишина гора" в Белокуриха-2.
На горнолыжном комплексе "Мишина гора" в Белокуриха-2.
biysk-ok.ru

«Тут классно»

«Мишина гора» — это самый высокогорный горнолыжный комплекс региона, рассказал сайт «Бийский округ», расположен он на высоте 800 метров. В субботу 26 января, на следующий день после торжественного открытия, здесь побывала депутат АКЗС Татьяна Ильюченко.

Татьяна Ильюченко,
депутат АКЗС (в Инстаграм):

Хорошая, интересная трасса, почти километровый спуск, который можно разнообразить. Отличное место.

Хвалят новую трассу и другие.

«Супер»! «Место волшебное»… «Классно тут. И подъёмник удобный, кстати. И ценник не напрягает. И парковка большая. И вообще. И пока не так много народу, очереди нет».

Однако уже во вторую половину дня в субботу бугельный подъемник, ввод которого торжественно отпраздновали накануне, по каким-то причинам остановился. И многие были недовольны.

Иван, Бийск:

Когда настроился отлично покатать на новой трассе, провел в пути более 2-х часов, а подъемник по техническим причинам НЕ РАБОТАЕТ! В очередной раз #мишинагора принесла огорчение и убытки. В связи с поломкой подъёмника, вместо катания пришлось фотографироваться, изображая радость

На следующий день администратор странички «Белокуриха-2» в Инстаграм и ВКонтакте объяснил, что в воскресенье на горе была плохая погода — сильные порывы ветра. По этой причине подъемник и выключен.

На горнолыжном комплексе &quot;Мишина гора&quot; в Белокуриха-2.
На горнолыжном комплексе «Мишина гора» в Белокуриха-2.
biysk-ok.ru

Что известно о новой горнолыжной трассе?

  • Горнолыжный комплекс «Мишина гора» имеет две трассы длиной 980 метров каждый шириной 60−85 метров.
  • Перепад высоты 225 метров.
  • Бугельный подъемник имеет пропускную способность 720 человек в час (по другим данным — 1,2 тыс. человек).
  • Работает тюбинговая трасса длиной 240 метров (она построена еще в прошлом году).
  • Есть прокат лыж, палок, очков и сноуборда.
  • Имеется кафе и парковка на 600 автомобилей.
  • Подходит и для профессионалов, и для любителей и новичков.
  • Стоимость объекта составила 100 млн рублей, инвестор АО «Курорт Белокуриха».
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость