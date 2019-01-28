В соцсетях делятся восторгами и огорчениями от новой, только что открытой, горнолыжной трассы в Белокурихе-2

Накануне выходных 25 января в Белокурихе-2 официально и в полном формате ввели новый горнолыжный комплекс «Мишина гора». И уже в субботу новую трассу, теперь уже оборудованную подъемником, приехали опробовать любители скоростного спуска. Отзывы, в основном, положительные. Если не считать того, что подъемник перестал работать во вторую половину дня.