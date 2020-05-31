Известный алтайский промышленник сплавился по Оби на плоту из пластиковых бутылок

Судя по словам Константина Денисенко, сплав по Оби на плоту из пластиковых бутылок стал традиционным — и плот выдержал очередное приключение. По его словам, это не просто прогулка.

В этот раз это и испытание, и борьба, и приключение, а также отключение от рутины, и кардинальная смена обстановки. Мы прошли от Барнаула до Елунино за два дня и ночь.

С большим трудом подняли все части плота и вещи в очень крутой берег. Испытали на себе всю прелесть весеннего комариного гостеприимства. И все же это было чертовски здорово, — написал Денисенко.