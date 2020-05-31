Известный алтайский промышленник сплавился по Оби на плоту из пластиковых бутылок

Судя по словам Константина Денисенко, сплав по Оби на плоту из пластиковых бутылок стал традиционным — и плот выдержал очередное приключение. По его словам, это не просто прогулка.
В этот раз это и испытание, и борьба, и приключение, а также отключение от рутины, и кардинальная смена обстановки. Мы прошли от Барнаула до Елунино за два дня и ночь.
С большим трудом подняли все части плота и вещи в очень крутой берег. Испытали на себе всю прелесть весеннего комариного гостеприимства. И все же это было чертовски здорово, — написал Денисенко.
Гендиректор компании рассказал, что к их группе неоднократно подплывали рыбаки. А один из них подарил целый пакет живой стерляди. «Мы ее всю отпустили, пусть живет», — объяснил он.
Маршрут следующего сплава другой: от Бийска до Барнаула.