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Туризм

Известный алтайский промышленник сплавился по Оби на плоту из пластиковых бутылок

Константин Денисенко, руководитель одного из главных в России производителей фасадных систем компании «ЗИАС» из Новоалтайска, сплавился по Оби на плоту, сделанном из пластиковых бутылок. Об этом он написал в своем Instagram.

Сплав по Оби Константина Денисенко и его единомышленников.
Сплав по Оби Константина Денисенко и его единомышленников.
@ziaskonstantin

Судя по словам Константина Денисенко, сплав по Оби на плоту из пластиковых бутылок стал традиционным — и плот выдержал очередное приключение. По его словам, это не просто прогулка.

В этот раз это и испытание, и борьба, и приключение, а также отключение от рутины, и кардинальная смена обстановки. Мы прошли от Барнаула до Елунино за два дня и ночь.

С большим трудом подняли все части плота и вещи в очень крутой берег. Испытали на себе всю прелесть весеннего комариного гостеприимства. И все же это было чертовски здорово, — написал Денисенко.

Плот Константина Денисенко и его единомышленников.
Плот Константина Денисенко и его единомышленников.
@ziaskonstantin

Гендиректор компании рассказал, что к их группе неоднократно подплывали рыбаки. А один из них подарил целый пакет живой стерляди. «Мы ее всю отпустили, пусть живет», — объяснил он.

Маршрут следующего сплава другой: от Бийска до Барнаула.

Маршрут сплава.
Маршрут сплава.
altapress.ru
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