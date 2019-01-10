Известный артист и политик рекомендовали россиянам побывать на Алтае

«В России я бы рекомендовал, конечно, Алтай, потрясающую деревню Сростки, родину Василия Шукшина. Там невероятно красиво. И совершенно фантастическое место Белокуриха, горнолыжный курорт», — сказал Юрий Стоянов. А зампред Госдумы Александр Жуков рассказал, что любит путешествовать по России и одно из интересных для него мест — это Алтай.
Александр Жуков,
зампред Госдумы:
— Из самых необычных моих путешествий — в 90-е годы ездил с Артуром Чилингаровым в экспедицию на Северный полюс. Экзотика! И по нашей стране я люблю ездить. Камчатка, Алтай, Сахалин, Сочи, Калининград.
Наряду с Алтаем спикеры опроса советовали посетить Китай, Индию, Италию, Испанию, Португалию и другие страны.