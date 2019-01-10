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Известный артист и политик рекомендовали россиянам побывать на Алтае

Актер Юрий Стоянов и первый зампред Госдумы Александр Жуков рекомендовали путешественникам посетить Алтай. Об этом они рассказали в опросе, который провел «Коммерсантъ». Издание попросило известных людей вспомнить самые запоминающиеся поездки.

Участники турклуба АГУ совершили уникальное путешествие по горам Алтая.
Участники турклуба АГУ совершили уникальное путешествие по горам Алтая.
Андрей Дудник

«В России я бы рекомендовал, конечно, Алтай, потрясающую деревню Сростки, родину Василия Шукшина. Там невероятно красиво. И совершенно фантастическое место Белокуриха, горнолыжный курорт», — сказал Юрий Стоянов. А зампред Госдумы Александр Жуков рассказал, что любит путешествовать по России и одно из интересных для него мест — это Алтай.

Александр Жуков,
зампред Госдумы:

 — Из самых необычных моих путешествий — в 90-е годы ездил с Артуром Чилингаровым в экспедицию на Северный полюс. Экзотика! И по нашей стране я люблю ездить. Камчатка, Алтай, Сахалин, Сочи, Калининград.

Наряду с Алтаем спикеры опроса советовали посетить Китай, Индию, Италию, Испанию, Португалию и другие страны.

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