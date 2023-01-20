Зимовка лебедей в зоне континентального климата — из ряда вон выходящее явление. Единственное такое место в Алтайском крае — на озере Светлое. Кадры с места событий — в фоторепортаже altapress.ru.

Лебединая песня

Озеро Светлое расположено в Советском районе и не замерзает зимой из-за родников. Температура воды в нем держится на уровне +6 градусов и выше. С 1967 года сюда прилетают зимовать свыше тысячи лебедей и до 2 тыс. уток. Ученые считают, что летом эти лебеди живут в районе Салехарда на Ямале.

Многие из прибывающих сюда на зимовку птиц занесены в Красные книги Алтайского края и России. В Советском районе расположен государственный природный заказник «Лебединый». Ежегодно его посещают более 30 тыс. туристов из Алтайского края и соседних регионов.

Как заказник превратился в туристический объект

Инфраструктуру заказника начали развивать в 2013 году. На въезде установили ограждение, на берегу построили мостки и двухэтажную смотровую площадку. В 2015 году ее оборудовали автономной ветро-фотоэлектрической электростанцией, обеспечивающей освещение и обогрев.

В 2020—2022 годах «Алтайприрода» выигрывала губернаторские гранты в сфере туризма, которые направляла на дальнейшее обустройство заказника. Там появились беседки, скамейки, информационные щиты, площадки для раздельного сбора мусора. За счет краевого бюджета вдоль берега установили ограждение.