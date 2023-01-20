Лебединая песня
Озеро Светлое расположено в Советском районе и не замерзает зимой из-за родников. Температура воды в нем держится на уровне +6 градусов и выше. С 1967 года сюда прилетают зимовать свыше тысячи лебедей и до 2 тыс. уток. Ученые считают, что летом эти лебеди живут в районе Салехарда на Ямале.
Многие из прибывающих сюда на зимовку птиц занесены в Красные книги Алтайского края и России. В Советском районе расположен государственный природный заказник «Лебединый». Ежегодно его посещают более 30 тыс. туристов из Алтайского края и соседних регионов.
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Как заказник превратился в туристический объект
Инфраструктуру заказника начали развивать в 2013 году. На въезде установили ограждение, на берегу построили мостки и двухэтажную смотровую площадку. В 2015 году ее оборудовали автономной ветро-фотоэлектрической электростанцией, обеспечивающей освещение и обогрев.
В 2020—2022 годах «Алтайприрода» выигрывала губернаторские гранты в сфере туризма, которые направляла на дальнейшее обустройство заказника. Там появились беседки, скамейки, информационные щиты, площадки для раздельного сбора мусора. За счет краевого бюджета вдоль берега установили ограждение.
На территории заказника можно приобрести сувениры, работает кафе армянской кухни с очень вкусным шашлыком.