20 января
﻿
Туризм

Качают павшую звезду. Как выглядит лебединая зимовка в Алтайском крае — фоторепортаж altapress.ru

Зимовка лебедей в зоне континентального климата — из ряда вон выходящее явление. Единственное такое место в Алтайском крае — на озере Светлое. Кадры с места событий — в фоторепортаже altapress.ru.

Лебединый заказник 2023.
Лебединый заказник 2023.
Анна Зайкова.

Лебединая песня

Озеро Светлое расположено в Советском районе и не замерзает зимой из-за родников. Температура воды в нем держится на уровне +6 градусов и выше. С 1967 года сюда прилетают зимовать свыше тысячи лебедей и до 2 тыс. уток. Ученые считают, что летом эти лебеди живут в районе Салехарда на Ямале.

Многие из прибывающих сюда на зимовку птиц занесены в Красные книги Алтайского края и России. В Советском районе расположен государственный природный заказник «Лебединый». Ежегодно его посещают более 30 тыс. туристов из Алтайского края и соседних регионов.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Как заказник превратился в туристический объект

Инфраструктуру заказника начали развивать в 2013 году. На въезде установили ограждение, на берегу построили мостки и двухэтажную смотровую площадку. В 2015 году ее оборудовали автономной ветро-фотоэлектрической электростанцией, обеспечивающей освещение и обогрев.

В 2020—2022 годах «Алтайприрода» выигрывала губернаторские гранты в сфере туризма, которые направляла на дальнейшее обустройство заказника. Там появились беседки, скамейки, информационные щиты, площадки для раздельного сбора мусора. За счет краевого бюджета вдоль берега установили ограждение.

На территории заказника можно приобрести сувениры, работает кафе армянской кухни с очень вкусным шашлыком.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость