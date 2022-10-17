17 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Как будут перерабатывать сточные воды в крупном туркомплексе Алтая

В туркомплексе в Республике Алтая запустят станцию глубокой переработки сточных вод. С ее помощью уменьшат негативное влияние на экологию. Об этом сообщает ТАСС.

Всесезонный курорт «Манжерок».
Всесезонный курорт «Манжерок».
Ирина Пергаева.

Туристический комплекс «Манжерок» получил грант министерства на приобретение аэрационной станции глубокой переработки сточных вод.

Такую систему приобретают впервые на средства господдержки в регионе.

«Данная установка внутри поделена на ряд технологических емкостей, выполняющих различные функции: накопление, выравнивание стоков, аэрация, биологическая очистка, накопление избыточного ила», — рассказал министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Айлан Сумачаков.

Гендиректор туркомплекса «Манжерок» Серегей Зяблицкий сообщил, что первый блок системы уже запущен. Скоро планируют включить в работу второй.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость