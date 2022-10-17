Как будут перерабатывать сточные воды в крупном туркомплексе Алтая

Туристический комплекс «Манжерок» получил грант министерства на приобретение аэрационной станции глубокой переработки сточных вод.
Такую систему приобретают впервые на средства господдержки в регионе.
«Данная установка внутри поделена на ряд технологических емкостей, выполняющих различные функции: накопление, выравнивание стоков, аэрация, биологическая очистка, накопление избыточного ила», — рассказал министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Айлан Сумачаков.
Гендиректор туркомплекса «Манжерок» Серегей Зяблицкий сообщил, что первый блок системы уже запущен. Скоро планируют включить в работу второй.