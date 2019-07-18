Как добраться на ежегодный фестиваль «BECAUSE OF THE BEATLES»

Традиционный музыкальный фестиваль «Because of the Beatles» пройдет в Алтайском крае 17 августа, это уже VI ежегодноый рок-фестиваль. Поклонники ливерпульской четверки приедут на Алтай со всей России. В этом году «Because of the Beatles» будет посвящен 50-летию фестиваля «Woodstock».

У памятника Джону Леннону выступят дуэт SLIN из Барнаула, Юлий Буркин и Мирослав Кузляев из Томска и группа «ОТЦЫ И ДЕТИ» — Шебалино.

На основной сцене гостей будут развлекать группы «PALM BEACH 04» — Горно-Алтайск, барнаульские группы «BEATLEJUICE», «ZEPP LOVE», «BARNAUL OLDSCHOOL BAND», «СТОЛИЦА», новосибирцы «РАКЕТЫ», «НОВАЯ АЗИЯ» из Горно-Алтайск и барнаульский виртуоз Степан Мезенцев.

Хэдлайнер фестиваля — «АРИЭЛЬ». Это легендарный советский вокально- инструментальный ансамбль, образованный в 1970- году в Челябинске. Коллектив соединяет английский бит с элементами русского многоголосия.

Фестиваль организован не только для любителей ливерпульской четверки, но и для всех неравнодушных к року.

Ежегодный фестиваль «BECAUSE OF THE BEATLES» Источник: ГК «Авиафлот»

С туристической компанией «Авиафлот» вы можете побывать на VI ежегодном рок-фестиваль «BECAUSE OF THE BEATLES». Зарядиться летней энергией благодаря звукам живой музыки!

Дата фестиваля: 17 августа

Место проведения: туристическая зона «Бирюзовая Катунь"

Стоимость доставки туда-обратно: 1 500 руб./чел.

Вход на фестиваль будет совершенно свободным!

Скучно не будет!

Для получения подробной информации ждём вас в офисах продаж или по тел.+7 (3852) 22−66−66.

Справка

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: aviaflot.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации. Возрастное ограничение 12+