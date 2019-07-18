Как добраться на ежегодный фестиваль «BECAUSE OF THE BEATLES»

У памятника Джону Леннону выступят дуэт SLIN из Барнаула, Юлий Буркин и Мирослав Кузляев из Томска и группа «ОТЦЫ И ДЕТИ» — Шебалино.
На основной сцене гостей будут развлекать группы «PALM BEACH 04» — Горно-Алтайск, барнаульские группы «BEATLEJUICE», «ZEPP LOVE», «BARNAUL OLDSCHOOL BAND», «СТОЛИЦА», новосибирцы «РАКЕТЫ», «НОВАЯ АЗИЯ» из Горно-Алтайск и барнаульский виртуоз Степан Мезенцев.
Хэдлайнер фестиваля — «АРИЭЛЬ». Это легендарный советский вокально- инструментальный ансамбль, образованный в 1970- году в Челябинске. Коллектив соединяет английский бит с элементами русского многоголосия.
Фестиваль организован не только для любителей ливерпульской четверки, но и для всех неравнодушных к року.
С туристической компанией «Авиафлот» вы можете побывать на VI ежегодном рок-фестиваль «BECAUSE OF THE BEATLES». Зарядиться летней энергией благодаря звукам живой музыки!
Дата фестиваля: 17 августа
Место проведения: туристическая зона «Бирюзовая Катунь"
Стоимость доставки туда-обратно: 1 500 руб./чел.
Вход на фестиваль будет совершенно свободным!
Скучно не будет!
Для получения подробной информации ждём вас в офисах продаж или по тел.+7 (3852) 22−66−66.
Справка
Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
Сайт компании: aviaflot.ru
Информация о стоимости действительна на момент публикации. Возрастное ограничение 12+